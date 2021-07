Non solo gli amici e colleghi del mondo dello spettacolo stanno lasciando i loro messaggi di addio all’icona della televisione, ma è tutto il mondo che è rimasto attonito alla notizia della morte della grande Raffaella Carrà.

Anche se la conduttrice più amata dagli italiani da tempo aveva abbandonato il mondo della televisione, la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento è rimasto indelebile nel cuore di tutti.

Se stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo.

Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep pic.twitter.com/nZqVeidiLb

— Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021