Il conduttore più autocritico di Mediaset, probabilmente. Stiamo parlando di Alfonso Signorini e della sua prima conduzione assoluta del Grande Fratello Vip. Il celebre reality show firmato Canale 5 avrà il suo epilogo stasera, mercoledì 8 aprile.

La quarta edizione entrerà nella storia dei reality show a causa della delicata fase in cui è andata in onda, ovvero durante la pandemia da virus Covid-19. Sebbene quest’ultima abbia devastato significativamente i palinsesti tv, il GF Vip 4 ha stretto i denti fino al gran finale.

Alfonso Signorini, che ha saputo gestire un’edizione problematica della nota trasmissione, ha dimostrato di esser capace di esercitare l’autocritica e l’autoironia. Anche se in puntata ha mantenuto il self control, il conduttore ha avuto costantemente lo sguardo spento di uno che scopre che gli hanno rigato l’automobile.

Tutta la preoccupazione e l’angoscia di Alfonso Signorini sono emerse in modo lampante nella sua intervista per l’agenzia di stampa Adnkronos:

“È stata tosta. In un momento così drammatico io mi trovavo a dover andare in onda con il programma più ‘cazzaro’ di tutto il palinsesto televisivo. Una trasmissione così leggera in un momento così pesante, con il rischio di perdere la mia faccia. Allora mi sono chiesto che fare e mi sono concentrato, cambiando registro e modo di condurre”