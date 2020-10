Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una telefonata a Fedez e Chiara Ferragni, chiede di intensificare la collaborazione per ridimensionare i contagi da Covid-19 tra i più giovani.

La seconda ondata di Coronavirus ha portato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad emanare un nuovo DPCM. Domenica 18 ottobre il Premier ha ricordato la responsabilità individuale di ciascun italiano e ha chiesto di intensificare la collaborazione.

Al fine di richiamare l’attenzione dei più giovani ed esortare ad una generosa collaborazione, il Premier Conte si è affidato all’aiuto del rapper Fedez e dell’influencer Chiara Ferragni.

Fedez apre un nuovo capitolo di collaborazione: “Non possiamo permetterci un nuovo lockdown”

Attraverso una nuova Instagram stories, pubblicata sul suo profilo ufficiale, Fedez si è rivolto così ai suoi 11,1 milioni di followers:

“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Ci ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie… Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo della mascherina (…) L’Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown”

Il discorso di Fedez è stato in linea con le parole del Presidente del consiglio. Con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione, il trentunenne milanese ha assecondato la richiesta del Premier e ha cercato di dare uno scossone agli utenti dei social.

Li ha sensibilizzati sull’uso della mascherina e ha sottolineato l’importanza di attenersi alle misure restrittive anti-Covid. Dal suo canto, Giuseppe Conte spera che l’intervento dei coniugi Ferragnez possa essere determinante nel ridimensionare l’emergenza tra i teenager.

Il vasto popolo di Instagram metterà seriamente in pratica il consiglio di Fedez e Chiara Ferragni? È ancora presto per dirlo. In ogni caso, ben venga la sinergia tra figure politiche e web influencer.