Caso Gregoretti: il Senato dice sì al processo a Salvini

Il Senato ha votato sì e ha deciso di mandare a processo Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.

L’ex ministro dell’Interno Salvini sarà processato: a favore del processo sono Italia Viva, Leu, Pd, M5s, la Lega si è astenuta dalla votazione e Forza Italia e Fdi hanno votato contro il processo.

Il Tribunale dei Ministri di Catania accusa l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini di aver sequestrato 131 migranti che sono rimasti bloccati 4 giorni sulla Gregoretti, la nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta.

Matteo Salvini si è difeso in Aula affermando di aver agito per “difendere i confini”.

ha continuato a ripetere Matteo Salvini durante il suo intervento nell’Aula del Senato, poco prima che si votasse il definitivo via libera al processo sul caso Gregoretti.

ha continuato a difendersi Salvini.

Il leader della Lega rivendica di avere difeso le frontiere italiane e si “appella” all’articolo 52 della Costituzione

La stessa Consulente Legale di Matteo Salvini, l’avvocato Giulia Bongiorno ha preso la parola e ha espresso il suo disappunto per la scelta del suo cliente.

“Noi non siamo azzeccagarbugli, non cerchiamo stratagemmi. Non si faccia provocare. Non è chiaro il concetto: quello che si giudica in questa Aula, l’interesse pubblico, non sarà mai giudicato dai giudici. Allora questa è l’unica sede in cui si può valutare. Quello che stabilisce la legge è altro”,