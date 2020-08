Il pericolo di viaggiare con i finestrini aperti in automobile

Il rischio di non servirci della climatizzazione e del sistema di filtrazione annesso, è che possiamo respirare l’80% di inquinamento in più.

Mentre viaggiamo in auto, può essere piacevole farlo con il vento tra i capelli e sul viso. Ma secondo un recente studio non si tratta di un’abitudine sana. Sono stati analizzati i dati dell’inquinamento atmosferico di 10 città mondiali. Si sono valutati i limiti delle polveri sottili delle PM 2.5 e le PM10. In base ai risultati ottenuti è meglio affidarsi al sistema di climatizzazione dell’auto coi filtri.

I risultati dello studio

Lo studio di cui parliamo è stato svolto dall’Università del Surrey e lo possiamo leggere su Science of the Total Environment. Corriamo il rischio di respirare più inquinamento con punte dell’80% in più rispetto a chi viaggia coi finestrini chiusi.

Le 10 città coinvolte nello studio sono:

Il Cairo in Egitto, Dhaka in Bangladesh, Guangzhou in Cina, Medellìn in Colombia, San Paolo in Brasile, Sulaymaniyah in Iraq, Addis Abeba in Etiopia, Blantyre in Malawi, Chennai in India, Dar-es-Salaam in Tanzania.

Si sono analizzati gli automobilisti, valutando la loro esposizione soprattutto con riguardo delle due componenti delle polveri sottili PM 2.5 e PM 10. Una volta che sono state inalate percorrono tutto il tratto superiore dell’apparato respiratorio fino a raggiungere la parte più profonda fino ai bronchi e polmoni.

I dati che sono stati raccolti sono preoccupanti. I livelli di polveri di coloro che viaggiano abitualmente coi finestrini aperti sono nettamente superiori rispetto a coloro che non lo fanno, con picchi dell’80% in più.

Per questo per non essere esposti all’inquinamento è conveniente viaggiare con i finestrini chiusi, utilizzando il sistema di climatizzazione che possono filtrare l’aria che respiriamo.

Inoltre è bene fare manutenzione costante dell’automobile, soprattutto con attenzione al sistema di filtraggio dell’aria. Ogni casa dà un tempo di vita tecnica dei filtri, che devono essere controllati e sostituiti periodicamente per avere un sistema sempre efficiente.