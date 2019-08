Il patto per l’ambiente del comparto moda, annunciato all’Eliseo

Spesso non ci pensiamo, ma il mercato della moda ha un forte impatto ambientale. Per sanare questo è stato annunciata all’Eliseo la stipula di un patto per l’ambiente tra il governo ed i big della moda.

Il patto per l’ambiente è stato annunciato alla presenza del presidente Emmanue Macron. L’hanno sottoscritto trentadue rappresentanti delle più famose case di moda, aziende del tessile e del comparto moda in generale.

Il patto per l’ambiente, i contenuti:

Il patto per rendere la moda più ecosostenibile, la moda si chiama Fashion Pack ed è stato annunciato nella giornata di oggi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Il Fashion Pack, verrà presentato in via ufficiale ai Capi di Stato di stato o i loro rappresentanti che lavoreranno ai lavori del che G7 di Biarritz.

I lunghi lavori:

All’incontro all’Eliseo hanno anche partecipato vari ministri come quello dell’Economia e delle finanze Bruno Le Maire, quello del Lavoro Muriel Pénicaud, ed il vice ministro della Transizione ecologica e solidale Brune Poirson.

I lavori per stendere questo patto per l’ambiente sono iniziati ad aprile, proprio con lo scopo d’arrivare preparati al vertice del G7. Emmanuel Macron aveva affidato i lavori a François-Henri Pinault, Presidente e ceo di Kering. Egli doveva riunire e coinvolgere le varie aziende del comparto moda più importanti, richiamando anche le aziende tessili. Questo progetto mira a ridurre l’impatto che questo settore ha sull’ambiente, in modo concreto.