Il Paradiso delle Signore, trame al 18 dicembre: Marcello bacia un’altra

Il ritorno di Ludovica scombina gli equilibri, Marcello e Roberta si lasceranno a causa sua? Ecco cosa accadrà la prossima settimana!

Incredibili colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 che vedremo su Rai 1 dal 14 al 18 dicembre!

Per scoprire tutto in anteprima continua a scorrere l’articolo e non crederai a ciò che accadrà!

Il Paradiso delle Signore: Armando teme di perdere Agnese, Federico fa un passo indietro

La storia d’amore tra la Amato ed il Ferraris sembrava essere lanciata verso il lieto fine con la decisione di raccontare tutto a figlio e nipote.

L’apparizione di Giuseppe, marito di Agnese che era fuggito in Germania, potrebbe distruggere il loro sogno.

Agnese continua a provare amore per Armando ma è combattuta dalla presenza del marito che cerca il suo perdono: cosa deciderà la donna?

Anche per Federico sarà tempo di rivalutazioni: nei prossimi episodi il Cattaneo infatti si troverà a riflettere sul rapporto con la nuova famiglia del padre Luciano.

Luciano infatti gli offrirà di passare le feste a casa sua ma Federico preferirà pensarci su.

Anticipazioni della prossima settimana: Marcello bacia Ludovica, Roberta parte

Nel frattempo la bellissima storia d’amore tra Marcello e Roberta volgerà tristemente alla fine.

Il Barbieri pur profondamente innamorato della Pellegrino ha sempre poi paura che la vendetta di Mantovano colpisca la sua fidanzata..

Il giovane dunque si farà scoprire da Roberta mentre bacia Ludovica proprio per spingere la ragazza ad allontanarsi da lui ed a salvarsi dalle minacce di Mantovano.

Infatti Roberta con grande dolore prenderà una drastica decisione: partirà da sola alla volta di Bologna per l’impiego all’università.

Mentre fervono i preparativi per il Natale ed anche in casa Guarnieri si prepara l’albero di Natale, Beatrice accetterà la proposta di Vittorio di andare a dormire a casa sua.

Come proseguiranno le storyline de Il Paradiso delle Signore? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi tutti i pomeriggi della settimana su Rai 1 a partire dalle 15.55!