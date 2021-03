Il Paradiso delle Signore, trame dal 22 al 26 marzo: Gabriella scopre il segreto di Cosimo

Le prossime puntate porteranno alla luce diversi segreti che metteranno a dura prova gli equilibri di alcuni personaggi, ecco gli spoiler!

Le riprese della soap italiana della 5′ stagione volgono al termine e la volata finale promette colpi di scena ed intense emozioni!

Dante sarà messo alle strette e dovrà rivelare cosa lo lega a Marta, anche per Gabriella sarà tempo di scoprire uno spiacevole segreto su Cosimo mentre per Stefania è sempre più vicina una verità impensabile.

Ecco cosa accadrà la prossima settimana a Il Paradiso delle Signore puntata per puntata!

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni trame

Ecco la trama degli episodi che andranno in onda da lunedì a venerdì della prossima settimana nel dettaglio!

Lunedì 22 marzo

Giuseppe comincerà a pensare a come mettere in piedi il piano dopo lo spunto di Girolamo. Tra Stefania e Gloria il rapporto diventerà sempre più stretto. Vittorio pensa al contratto che stipulerà con gli investitori dell’America e chiede unità ai colleghi. Dante dovrà svelare a Fiorenza l’obiettivo del suo rientro in Italia: riuscire a rivedere Marta Guarnieri

Martedì 23 marzo

Le Veneri e Gabriella decideranno di fare un regalo a Stefania che compie gli anni. Girolamo presenta a Giuseppe Amato l’intermediario per il piano losco che hanno ideato. Cosimo apprende da Umberto che l’affare non si farà più, Federico e Vittorio proveranno ad intervenire senza successo. Tra Adelaide e Fiorenza proseguono le schermaglie e la vicepresidentessa rischierà di far emergere il segreto del cugino Dante.

Mercoledì 24 marzo

Irene decide di organizzare una festa a sorpresa per Stefania e la capocommessa Gloria troverà un regalo molto speciale per la ragazza. La madre di Ludovica le invierà una lettera in cui le comunica di aver già messo in vendita Villa Brancia, dopodiché la ragazza si sfogherà con Marcello. Cosimo sarà in una situazione sempre peggiore ma non riuscirà a confessarlo a Gabriella.

Giovedì 25 marzo

Le Veneri chiedono a Salvatore e Marcello di prestare loro la Caffetteria per la festa a sorpresa di Stefania che nel frattempo non ha il minimo sospetto. Marcello si offre di aiutare Ludovica in questo periodo difficile. Gabriella scopre la drammatica situazione finanziaria in cui si trova il marito e tra i due avviene la prima crisi da quando si sono sposati.

Venerdì 26 marzo

La festa a sorpresa rischia di saltare per un imprevisto ma Federico salverà la situazione. Tra Marcello e Ludovica è ormai chiaro che vi è un sentimento forte ma entrambi faticano ad ammetterlo. Cosimo e Gabriella si riavvicinano promettendosi che si sosterranno nonostante i problemi. Marta manda una lettera alla contessa in cui rivela cosa è accaduto in America tra lei e Dante Romagnoli.

Streaming e repliche, dove vedere la soap

Per non perdere nessuna puntata del Paradiso delle Signore 5 Daily 3 basta sintonizzarsi alle 15.55 dal lunedì al venerdì su Rai 1. In alternativa è possibile seguire la puntata in streaming nella sezione apposita della piattaforma Rai Play dove si troveranno anche le puntate da rivedere successivamente.

In tv le repliche della settimana possono essere seguite dagli appassionati ogni sabato alle 15.00 su Rai Premium.