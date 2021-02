Novità incredibili nelle puntate della soap di Rai 1 in onda dal 22 al 26 febbraio 2021, tutti i pomeriggi in daytime pomeridiano.

Nelle vicende che ruotano attorno al rinomato atelier di Milano vi saranno numerosi colpi di scena e partenze improvvise.

Giuseppe troverà un lavoro che gli permetterà di stare vicino ad Agnese e Marta sarà sconvolta da ciò che le riveleranno Umberto ed Adelaide.

Ecco gli SPOILER delle prossime puntate!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marta parte per Parigi

Nelle puntate in onda prossimamente su Rai 1 vedremo nuovi scenari rispetto alle storyline principali.

La Guarnieri è da poco rientrata a Milano ma la sua serenità verrà stravolta dalla scoperta della verità sulle origini di Federico Cattaneo.

A svelarle che il giovane è in realtà suo fratello sarà Umberto. La contessa infatti avrebbe voluto custodire ancora il segreto ma le insistenze di Marta che ormai sospettava qualcosa hanno portato il Guarnieri a cedere.

Marta sarà però scioccata dalla verità e delusa dal fatto che la famiglia le ha nascosto una simile notizia per tanto tempo. La sua decisione sarà imprevedibile: la stilista deciderà di partire nuovamente, questa volta per Parigi da Riccardo.

Spoiler trame dal 22 al 26 febbraio: il nuovo lavoro di Giuseppe

Una novità arriverà anche per la famiglia Amato. Il capofamiglia Giuseppe si metterà a disposizione di Maria aiutandola a trovare una sistemazione alternativa.

La ragazza infatti se non troverà una nuova casa dovrà tornare in Sicilia. Agnese e tutta la famiglia Amato vorrebbero aiutarla e Giuseppe penserà addirittura di far sposare la giovane e Rocco.

Maria grazie all’intervento di Giuseppe andrà a vivere dalle ragazze e Rocco sarà così contento che proporrà lo zio per un lavoro al magazzino.

L’impiego è una fortuna per Giuseppe dopo tanta ricerca sarà però lo porterà a stretto contatto con Armando: come finirà tra i due?

Ludovica minacciata da Mantovano, l’arrivo di Gloria

Nel frattempo il periodo roseo di Ludovica che ha ottenuto una seconda possibilità con la famiglia Guarnieri viene interrotto da un nuovo pericolo.

Il Mantovano che continua a ruotare attorno all’amico Marcello avrà ancora progetti minacciosi che la riguardano: la Brancia cercherà aiuto proprio nel Barbieri

Intanto Cosimo e Gabriella torneranno dal viaggio di nozze e inizieranno la loro nuova vita insieme a Villa Bergamini.

Anche il lavoro della stilista andrà a gonfie vele e lei progetterà un nuovo abito di ispirazione inglese che potrebbe fare scandalo a Milano!

Al Paradiso il posto di capo commessa resterà nuovamente vuoto poiché Dora si tirerà indietro. Sarà il tempo allora per Vittorio e Beatrice di trovare una sostituita.

Arriverà infatti Gloria Moreau una giovane che si proporrà per il lavoro in un colloquio con Conti.

Per restare aggiornati sulle novità in arrivo al Paradiso delle Signore 5 continuate a seguirci!