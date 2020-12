Il Paradiso delle Signore, STOP per le feste: quando riprende e cosa lo sostituisce

Il Paradiso delle Signore, STOP per le feste: quando riprende e cosa...

Le puntate della soap di Rai 1 si fermeranno dal 28 dicembre, ecco quando riprenderanno e tutte le ultime novità.

Una notizia che non piacerà agli appassionati de Il Paradiso delle Signore 5 in onda tutti i giorni su Rai 1 che dovrà fermarsi per la programmazione natalizia.

Ma niente paura, ecco quando potremo rivedere tutti gli amati personaggi e le loro storie!

Il Paradiso delle Signore si ferma per le feste: ecco le date

Brutta notizia per i fan della fiction che ormai da cinque stagioni appassiona il pubblico di Rai 1. Le storie che ruotano attorno al Paradiso delle Signore, ambientate negli anni ’60, non proseguiranno durante le feste natalizie.

Qualcuno potrebbe aver notato che nella soap si va temporaneamente circa di pari passo, infatti anche nella Milano del set, il Natale è alle porte.

La conferma però nelle scorse ore su TvBlog arriva dai giornalisti che hanno annunciato uno stop alla programmazione.

La serie andrà in onda infatti fino a venerdì 25 dicembre regolarmente al solito orario.

Dopodiché però la soap si fermerà, oltre che per il fine settimana, anche dal 28 dicembre al 1′ gennaio.

Il Paradiso delle Signore: cosa vedremo al suo posto?

La data di ripresa dunque attualmente e indicata nel 2 di gennaio 2021 ma la conferma ufficiale non è stata ancora comunicato.

Cosa vedremo allora nella fascia pomeridiana di Rai 1 lasciata libera dalla soap con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi?

Secondo gli spoiler a prendere il posto de Il Paradiso delle Signore 5 sarà Dreams Road, uno dei programmi storici della prima rete nazionale che ci porterà in viaggio per itinerari sempre nuovi.

Certamente tutti i fan attendono con ansia di tornare a vedere le vicende dei protagonisti della soap poiché per molte storie si è giunti ad un punto cruciale.

Roberta e Marcello ad esempio, si saranno lasciati definitivamente? E la storia tra Agnese ed Armando potrà vedere la luce o resterà clandestina? E ancora, Federico si riconcilierà con la madre Silvia?

Questi ed altri interrogativi troveranno finalmente risposte nelle prossime puntate, dovremo solo aspettare un po’ per gustarcele.

Continua a seguirci per avere altri interessanti spoiler su Il Paradiso delle Signore!