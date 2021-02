Il Paradiso delle Signore, SPOILER: dubbi sul ritorno di Laura Parisi, parla l’attrice che la interpreta

L’attrice che interpreta Laura, Arianna Montefiori, ha voluto rispondere alle curiosità dei fan.

Laura Parisi è una delle giovani veneri de Il Paradiso delle Signore, interpretata dalla bellissima attrice Arianna Montefiori.

Arianna era entrata nel cast della soap opera di Rai 1 e vestiva i panni di una delle impiegate del grande magazzino gestito da Vittorio Conti.

In seguito, la Parisi era diventata socia di Marcello e Salvatore e lavorava nella Caffetteria, mentre si era invaghita proprio di Salvatore.

Laura aveva dato vita a una dinamica interessante, il triangolo amoroso con Gabriella, e aveva stravolto gli equilibri all’interno della fiction.

A un certo punto, però, il suo personaggio è scomparso e il motivo è stato svelato dalla stessa attrice che la interpreta.

Arianna Montefiori, infatti, ha contratto il virus ed è stata costretta ad allontanarsi dal set.

Nonostante la sua successiva negatività al tampone, però, l’attrice ha continuato a non prendere parte alle riprese.

“In tantissimi mi state chiedendo che fine ha fatto Laura e se non vi dico nulla è perché adesso non posso dirvi niente, ma appena potrò, e non sarà fra molto, vi dirò cos’è successo. Dovete avere un pochino di pazienza.”