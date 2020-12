Il Paradiso delle Signore, puntate fino a Natale: Marta non torna, Vittorio contro Adelaide

Una nuova settimana con la soap di Rai 1 ci farà sognare ed emozionare, scopriamo cosa accadrà ai personaggi più amati!

Nuovi colpi di scena con scontri accesi e dure scelte da prendere. Adelaide e Vittorio saranno uno contro l’altra mentre la situazione sarà sempre più complicata per Agnese.

Se sei curioso di sapere cosa accadrà nella settimana natalizia de Il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino a Natale: Vittorio si scontra con Adelaide

La settimana più attesa al Paradiso delle Signore è arrivata: le feste di Natale stanno per rallegrare la quotidianità dei personaggi della soap.

Ad avere un atteggiamento più sereno rispetto alle settimane precedenti è la vedova Conti: Beatrice è ora felice di passare il Natale con Vittorio ed i figli.

La situazione di crescente vicinanza tra Beatrice e Vittorio non piace per nulla alla contessa Adelaide che cercherà di dividerli. Ciò provocherà una situazione molto tesa con Vittorio che andrà a muso duro contro la contessa quando saprà che ha rifiutato di ospitare Beatrice per Natale.

La situazione già complicata sarà poi aggravata dalla notizia che Marta (Gloria Radulescu), che aveva in programma di tornare per Natale, resterà bloccata a New York per una tempesta di neve!

Conti e la cognata dunque passeranno il Natale insieme, e non solo: Beatrice accetterà anche di fermarsi a dormire da Vittorio.

Puntate dal 21 al 25 dicembre: Agnese ed Armando rischiano troppo

La situazione tra Agnese ed Armando è sempre più difficile. I due continuano a provare un forte sentimento ma purtroppo sta diventando sempre più difficile evitare di essere scoperti.

Giuseppe vuole riconquistare in ogni modo Agnese che però vorrebbe fare un regalo speciale al suo amato Ferraris. Così, la signora Amato lascerà un biglietto d’amore insieme alla bicicletta per Armando.

L’uomo sarà allo stesso tempo felice per la sorpresa ma triste per non poter passare il Natale con la sua amata.

Natale alle porte: Silvia è triste, Umberto sceglie il regalo per Federico

Le vicende della famiglia Cattaneo continuano ad avere alti e bassi. Federico è indeciso sul passare il Natale con la nuova famiglia del padre e la madre quando lo saprà si sentirà ancora più triste e sola.

Sarà proprio il padre Luciano a cercare di far capire al ragazzo quanto sia dura la situazione per Silvia ed il ragazzo chiederà scusa alla madre facendole uno splendido regalo di Natale!

Anche Umberto avrà a che fare con una novità per la prima volta. Guarnieri si troverà infatti a pensare al regalo di Natale anche per Federico che ha da poco scoperto di essere suo figlio naturale.

L’uomo vorrebbe dire tutto anche agli altri due figli, Marta e Riccardo, è quello che accadrà?

Per scoprire cosa altro succederà nella prossima settimana sintonizzati su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 per vedere le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5!