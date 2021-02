Nuove puntate della soap più amata di Rai 1 in arrivo con un addio straziante e nuovi colpi di scena, ecco tutte le anticipazioni!

Silvia subirà un ennesimo duro colpo ma i più provati saranno Clelia e Luciano. Cosa accadrà quando la gravidanza della capo commessa non sarà più nascosta?

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nei prossimi attesi episodi de Il Paradiso delle Signore 5 continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Clelia e Luciano abbandonano Milano

La Calligaris ed il ragionier Cattaneo stanno vivendo un momento molto particolare. Sono felici della gravidanza inaspettata ma allo stesso tempo la coppia sta vivendo un incubo.

Clelia è infatti minacciata dalle malelingue che ormai girano incontrollate. La poverina potrebbe avere anche grossi problemi al lavoro a causa della nascita di un figlio con un uomo sposato.

Va infatti ricordato che la soap è ambientata negli anni ’60 ed allora un figlio fuori dal matrimonio non comportava solo “pettegolezzi” ma poteva anche avere risvolti penali seri. Infatti era previsto anche il carcere per il reato di concubinaggio.

Per i due dunque sarà necessario prendete una decisione: dovranno lasciare Milano.

Ovviamente ciò comporterà anche lasciare il loro posto di lavoro e tutti al Paradiso ne saranno sorpresi e delusi.

Ci si aspetta che anche i moltissimi fan della soap ne resteranno colpiti in negativo, ma la scelta risulta obbligata per permettere a Clelia e Luciano di proseguire la loro storia.

Trame prossime puntate: Silvia in crisi va da Nicoletta e Riccardo

La legittima moglie di Luciano non si è opposta alla relazione del marito con Clelia, poiché sa che tra loro non c’è ormai da tempo amore. La situazione era precipitata dalla scoperta che Federico era in realtà figlio di Umberto Guarnieri.

Quando però Silvia è venuta a sapere della gravidanza ha temuto che le voci potessero colpire anche lei ed il figlio. La zia Ernesta le ha suggerito di costringere Luciano a tornare a casa ma le cose sono andate in modo differente.

La Cattaneo resterà molto male dalla decisione presa da Luciano ma non vorrà interferire: deciderà però di allontanarsi per un po’ anche lei.

Silvia andrà dunque in Francia a trovare Nicoletta e Riccardo: la figlia e l’amore della sua vita si sono trasferiti proprio in attesa dell’annullamento del matrimonio della giovane.

Silvia ritroverà il sorriso perso in questo periodo difficile? E questa sarà l’occasione per Nicoletta e Riccardo per tornare a Milano?

I fan della soap saranno impazienti di sapere se gli amati personaggi di Clelia, Luciano e Silvia torneranno presto sul set!

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 e rivedere le repliche su Rai Play.