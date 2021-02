Il Paradiso delle Signore 5, SPOILER: la soap chiude nel 2021?

I prossimi episodi della soap con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi tornano tutti i pomeriggi alle 15.55 su Rai 1.

Le sorprese in serbo per le prossime puntate sono ancora moltissime e tra le altre cose si saprà se Nicoletta e Riccardo torneranno a Milano.

Alcuni telespettatori temono però che questa serie sarà l’ultima della soap a causa dei molti abbandoni nel cast.

Scopriamo quali sono i rumors rispetto alla possibile chiusura de Il Paradiso delle Signore nel corso del 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la soap chiude questo anno?

Ogni pomeriggio le vicende che ruotano attorno al rinomato atelier di Milano del 1962 fanno sorridere, emozionare e riflettere.

La soap incolla al video circa 2 milioni di telespettatori ogni giorno e lo share conferma questo dato. Si parla infatti di circa il 16-18% per puntata.

È chiaro come con questi numeri la Rai consideri la soap uno dei programmi di punta per quanto riguarda il daytime.

Le proteste dei telespettatori per eventuali chiusure si sono inoltre già fatte sentire in passato come con il sit-in dei fan davanti alla sede Rai.

Nonostante ciò non è chiaro il destino de Il Paradiso delle Signore: come riporta TvBlog i contratti del cast avrebbero scadenza proprio durante questo anno ed il dubbio nasce spontaneo: la soap chiuderà i battenti nel 2021?

I fan sperano di no è non appena avremo ulteriori spoiler vi aggiorneremo tempestivamente!

Spoiler: Nicoletta e Riccardo non tornano?

Nelle puntate del nuovo anno abbiamo già assistito a molti colpi di scena che hanno fatto rimanere di sasso i telespettatori.

Uno di questi riguarda l’abbandono della serie di due personaggi fondamentali e molto amati.

Si tratta di Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris che si sono dovuti trasferire in tutta fretta per poter vivere in maniera serena il loro amore.

La soap è infatti ambientata negli anni ’60 quando la legge non permetteva le relazioni extraconiugali e la nuova gravidanza di Clelia metterebbe in serio pericolo tutti.

Questa partenza ha fatto tornare alle mente quanto accaduto anche a due altri protagonisti molto amati: Nicoletta e Riccardo.

I due dopo aver finalmente ritrovato il loro amore sono dovuto fuggire all’estero per poter attendere l’arrivo dell’annullamento del matrimonio di Nicoletta.

Dagli spoiler passati era trapelata la notizia che la coppia fosse finalmente sul punto di rientrare a Milano. I fan della soap possono esultare oppure no?

Da quanto si deduce dalle ultime anticipazioni non pare esserci possibilità a breve di un ritorno della Cattaneo e del Guarnieri. A svelarlo è stata Federica Girardello sui profili social.

Un ulteriore indizio di un ritorno che ancora non è previsto è il fatto che sarà Silvia a breve, a decidere di raggiungere la figlia e Riccardo a Parigi.

Resta da capire se gli sceneggiatori hanno pensato ad un rientro di tutti e tre insieme oppure no.

Trame del 2021: Marta ritorna ma è tutto diverso

Un ritorno già confermato invece è quello di Marta Guarnieri. Quando la stilista decise di lasciare Milano alla volta di New York tutti speravano fosse un viaggio provvisorio.

Col tempo invece la lontananza da casa si è protratta sempre più facendo temere che la Guarnieri non tornasse più.

Ma è stata proprio l’attrice Gloria Radulescu con alcune sue Stories social dal set della soap a far capire che il suo ritorno era immanente.

A breve infatti Marta rientrerà a Milano ma la situazione che troverà non sarà per nulla simile a come l’ha lasciata.

A casa sua abita la cognata Beatrice con i figli e quello che lei non sa è qualcosa di peggio.

Tra Vittorio e Beatrice è infatti scoppiata la passione complice l’avvicinamento in questi mesi di lontananza di Marta. La donna scoprirà che tra i due c’era stato del tenero in passato e ciò la allarmerà.

Cosa accadrà se e quando Marta scoprirà il tradimento? La Guarnieri potrebbe abbandonare definitivamente la soap o ad andarsene sarà Beatrice?

Tra pochissime puntate potremo scoprirlo!

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata de Il Paradiso delle Signore sintonizzati dal lunedì al venerdì su Rai 1alle 15.55 o su RaiPlay per rivedere le puntate!