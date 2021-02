Novità in arrivo nella soap più amata dal pubblico di Rai 1, un nuovo personaggio che diventerà fondamentale nel cast!

Il day time pomeridiano di Rai 1 si arricchisce di nuove storie e personaggi che vedremo nel corso del 2021. Ecco gli ultimi attesi spoiler sulle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore: arriva Gloria, e resterà a lungo!

Nelle puntate che ogni giorno allietano i pomeriggi di tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore durante la 5′ stagione si è assistito alla partenza di molti personaggi chiave.

Dopo Nicoletta e Riccardo, anche gli amatissimi Clelia e Luciano hanno dovuto dire addio a Milano, a causa della gravidanza della Callegaris.

I fan hanno accusato il colpo poiché la coppia era molto amata e fondamentale all’interno della struttura della soap ma la scelta degli sceneggiatori è stata necessaria per permettere l’evoluzione sempre nuova delle storie.

Con la partenza della Calligaris però, il posto da capocommessa è rimasto scoperto, ed ormai è chiaro che Dora, nonostante la buona volontà, non sia in grado di essere una degna sostituta.

Anche il passaggio di testimone ad Irene sarà solo temporaneo e Beatrice e Vittorio si ritroveranno alle prese con il problema della ricerca di una sostituta.

L’annuncio di una nuovo arrivo al Paradiso delle Signore proprio nel ruolo di nuova capocommessa era già stato dato ed ora arrivano gli spoiler sui dettagli.

Il nuovo personaggio sarà quello di Gloria Moreau e le sue prime apparizioni si avranno già a fine del mese in corso. La giovane sembrerà all’inizio spaesata, infatti non sarà chiaro la sua presenza nell’atelier.

L’obiettivo di Gloria sarà proprio un colloquio con il dottor Conti: la ragazza otterrà il posto tanto ambito di responsabile delle Veneri? Quello che pare assodato, da quanto emerge dalle anticipazioni, è che il personaggio di Gloria sarà presente nella soap a lungo.

Spoiler 2021: confermata la 6′ serie, tutte le novità

Il personaggio di Gloria Moreau non sarà l’unica novità delle prossime puntate. La giovane aspirante capocommessa sarà interpretata da Lara Kolmar attrice già nota sul piccolo schermo sloveno per la partecipazione ad una soap di successo.

Oltre a lei le anticipazioni parlano anche di un nuovo personaggio maschile che creerà scompiglio al Paradiso delle Signore!

Ma la notizia più bella per tutti i fan della soap è stata la conferma che la sesta serie si farà, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

La conferma è di certo data dai numeri da capogiro che la soap italiana ancora mostra nel day time dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1. Da quanto emerge il tetto di share registrato nelle scorse puntate ha raggiunto picchi del 17,6% corrispondenti circa a 2.230.000 telespettatori.

Per restare aggiornati sulle novità che riguardano la soap Il Paradiso delle Signore non resta che continuare a seguirci!