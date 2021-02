Il Paradiso delle Signore, trame al 5/02 SPOILER: paura per Ludovica, Umberto...

La soap di Rai 1 raggiunge l’atteso traguardo della 100esima puntata: molte sorprese e colpi di scena attendono prossimamente i fan!

Il Paradiso delle Signore continua a mietere successi con le nuove puntate del day time pomeridiano. Scopriamo cosa ci aspetta nelle prossime puntate della 5′ stagione!

Il Paradiso delle Signore, puntata 100

Le puntate della soap tutta italiana che ormai vanta milioni di telespettatori ogni pomeriggio, proseguiranno serrate fino alla prossima estate. La produzione ha già annunciato che la sesta stagione si farà e ci saranno molte novità. Ma già nel mese di marzo assisteremo a tanti colpi di scena.

Innanzitutto assisteremo al giro di boa: andrà infatti in onda l’attesa puntata numero 100! Per cast e produzione è un grande successo e denota una grande voglia di proseguire l’avventura.

Nelle puntate fino al 5 marzo una delle linee narrative più centrali sarà quella che vede la presenza di Sergio Castrese, il temibile “Mantovano”. L’uomo, ex galeotto, che ha preso di mira Marcello per debiti pregressi, ora si sta accanendo contro Ludovica.

Il mantovano in queste settimane sta minacciando la Brancia per ottenere benefici ma le anticipazioni ci dicono che le cose peggioreranno ulteriormente. La giovane Brancia chiederà ed otterrà aiuto da Marcello che la ospiterà a casa sua.

Proprio tale sistemazione creerà l’occasione per un’aggressione improvvisa alla giovane. Il sospetto ricade proprio sul mantovano: è lui a volere il peggio per Ludovica?

Trame al 5 febbraio: L’abito scandalo di Gabriella

Nelle vicende del Paradiso ampio spazio sarà dato al nuovo abito di Gabriella: lo stile british sembrerà un po’ troppo azzardato, al punto che Vittorio non saprà se proporlo in atelier. In seguito però la creazione della stilista riscuoterà un grande successo.

Un ripensamento avverrà anche per Umberto, che dimostrerà a Federico (Alessandro Fella) di aver cambiato del tutto atteggiamento rispetto al passato. Il Guarnieri arriverà anche ad esternare un mea culpa nei confronti sia del giovane Federico sia di Vittorio, per tutti gli sbagli compiuti nei loro confronti.

Anticipazioni: Gloria viene assunta e Agnese svela i suoi sentimenti

Nelle prossime puntate le novità riguarderanno anche una new entry, come vi abbiamo annunciato in un precedente articolo. Gloria Moreau è appena giunta al Paradiso ed ora otterrà il lavoro di capocommessa!

Nel frattempo Agnese sarà sempre più presa dal sentimento che prova per il Ferraris. La Amato (Antonella Attili) svelerà tutto a Don Saverio che le consiglierà però di accantonare l’amore per Armando per riavvicinarsi al marito Giuseppe.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che seguire l’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore alle 15.55 su Rai 1.