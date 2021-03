Il Paradiso delle Signore 5, spoiler trame 2021: il segreto di Dante e Marta

Le prossime puntate della soap in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 faranno emergere un legame nascosto che scombussolerà gli equilibri.

La soap italiana con Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi continua ad appassionare moltissimi telespettatori anche nella 5′ stagione attualmente in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Ecco le incredibili anticipazioni sulle prossime puntate in cui tutti i segreti verranno a galla!

Anticipazioni trame de Il Paradiso delle Signore: si scopre il legame tra Marte e Dante

La soap tutta nostrana più amata dal pubblico televisivo si appresta alle ultime due settimane di riprese per questa quinta stagione come ha spoilerato uno dei protagonisti, Emanuel Caserio (Salvatore Amato).

Nelle puntate di marzo la storyline legata a Marta Guarnieri tornerà in primo piano. La giovane fotografa si era nuovamente allontanata da Milano dopo la notizia che suo padre Umberto ha avuto come figlio illegittimo Federico.

Ora Marta si farà viva con Vittorio per comunicargli che si prenderà ancora del tempo a Parigi per curare- ma molti pensano sia una scusa- la piccola Margherita figlia di Riccardo e Nicoletta.

La fotografa non potrà però restare lontana per sempre ed il suo ritorno coinciderà con la scoperta di un segreto: Marta ed il misterioso Dante Romagnoli si conoscono già da tempo!

A dare tali indizi il modo in cui i due si relazioneranno appena presentati ed i rumors tra i fan lasciano pensare che tra i due potrebbe essere addirittura nato un legame segreto durante il periodo trascorso in America. Anche Dante infatti, come Marta, è rientrato da New York..

Era Dante a telefonare a Marta? Un altro indizio su una possibile love story segreta potrebbe venire da uno spoiler postato da Luca Bastianello su Instagram: una foto di lui e Marta sul set del Paradiso delle Signore corredata di dolci frasi d’amore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vu Bastianello (@lucabastianelloofficial)

Trame prossime puntate: Vittorio e Marta si lasceranno?

Tutti i nodi verranno dunque al pettine con ogni probabilità intorno alla fine del mese di marzo poiché tanti sono ancora i punti in sospeso nelle vicende del Paradiso delle Signore 5 Daily 3.

Il segreto che cela la Guarnieri non è l’unico da dover essere ancora svelato: anche il marito Vittorio ha alcuni scheletri nell’armadio che tiene nascosto all’amata consorte. In primis la tresca già esaurita con la cognata Beatrice, che li ha portati ad un bacio appassionato.

Qualora Marta venisse a conoscenza del segreto di Vittorio e Conti scoprisse il legame tra Marta e Dante cosa potrebbe accadere? Si può facilmente ipotizzare che il loro rapporto subirebbe un forte scossone e si dovrebbero prendere delle decisioni molto sofferte!

i due sposi provano un sentimento molto forte ma forse il loro matrimonio non sopravvivrebbe a tanta sofferenza? Per scoprire se Marta e Vittorio riusciranno a salvare la loro unione non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dalle 15.55 dal lunedì al venerdì per tutte le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5!