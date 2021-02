Il Paradiso delle Signore, spoiler 15/02: la Guarnieri ritorna a Milano

I nuovi episodi della soap di Rai 1 più amata dal pubblico italiano tornano dal 15 febbraio in daytime il pomeriggio, ecco le anticipazioni!

I fan de Il Paradiso delle Signore possono stare tranquilli: una nuova settimana piena di novità e colpi di scena sta per ricominciare.

Nelle prossime puntate assisteremo ad un ritorno tanto atteso quanto imprevisto: Marta piomberà a Milano. Cosa accadrà ora che tra Vittorio e Beatrice è scoppiata la passione?

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nella puntata di lunedì 15 febbraio continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 5, puntata del 15 febbraio: Marta torna a sorpresa

La soap Il Paradiso delle Signore è giunta alla 5 stagione ed alla sua 3′ per quanto riguarda il daytime pomeridiano. Ogni giorno moltissimi telespettatori seguono le vicende dei personaggi che sono entrati nei cuori di tutti.

Una è sicuramente Marta Guarnieri interpretata dalla bravissima Gloria Radulescu. Il personaggio della stilista dell’atelier è uno dei più amati ed i suoi fan hanno accusato il colpo della sua partenza per New York.

Marta infatti ha preso la decisione di allontanarsi da Milano per motivi di studio e lavoro ed in questo è stata sostenuta dal marito Vittorio che la ama al punto da volere la sua felicità.

Il soggiorno di Marta all’estero si è però protratto più del previsto anche per eventi imprevedibili come una tempesta di neve che ha bloccato il suo volo.

Ma ora, a San Valentino appena festeggiato, la Guarnieri farà il suo ritorno non previsto, dato che tornerà con largo anticipo e la cosa stupirà non poco tutti!

Anticipazioni trama di lunedì: Beatrice in crisi vuole lasciare casa Conti

Tra i più stupiti ci saranno sicuramente Vittorio e Beatrice che dopo aver cercato di resistere all’attrazione che li lega alla fine hanno ceduto alla passione, complice un guasto alla macchina sotto la luna.

Conti e la cognata Beatrice saranno intanto impegnati in una raccolta fondi per la canonica. Don Saverio infatti si era rivolto prima a Silvia per poter organizzare una festa per il Carnevale Ambrosiano.

In seguito il prete chiederà aiuto anche a Vittorio e sarà allora che la cognata arriverà in suo aiuto proponendo di dar vita ad uno spettacolo per raccogliere il denaro necessario.

I due cognati sembrano ormai una famiglia, dato che Vittorio si è molto legato anche ai nipoti Pietro e Serena. Il fatto di non poter avere figli è stato anche uno dei motivi che ha spinto Marta a lasciare Milano.

Ora che la consorte è tornata cosa penserà di questo legame? E Vittorio che inizialmente pare freddo nei confronti della moglie si scioglierà?

Beatrice dato il ritorno di Marta comincerà a pensare di dover lasciare casa e lavoro, dato che in entrambi i casi la vicinanza con il suo amato Vittorio sarebbe troppo dolorosa.

Pietro è deluso dalla madre e da Stefania

A non essere d’accordo con la visione di Beatrice sarà il figlio maggiore Pietro che nella puntata di lunedì 15 febbraio farà capire la sua contrarietà a lasciare casa Conti.

Il ragazzo vivrà inoltre una forte delusione amorosa: in occasione di San Valentino lui e Stefania si vedranno al cinema per un appuntamento che operò non andrà come lui pensava.

La giovane Venere infatti ha un debole per Federico ed ha “usato” Pietro per far ingelosire Cattaneo.

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzare la tv su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì!