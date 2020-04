Il Paradiso delle Signore, repliche della quarta stagione: cosa vedremo?

Il Paradiso delle signore torna il 28 aprile 2020 con le repliche della quarta stagione, dal lunedì al venerdì su Rai 1, alle ore 15.30

Scopriamo insieme quale sarà il futuro de Il Paradiso delle signore, una delle fiction più amate dal pubblico di Rai 1, che è stata sospesa per via dell’emergenza sanitaria italiana da Coronavirus.

Le repliche de Il Paradiso delle signore

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda fino al 27 aprile 2020, dopo di che la trasmissione della soap opera verrà interrotta.

Le riprese, infatti, sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria italiana da Coronavirus, ed è per questo che il pubblico non avrà modo di scoprire come proseguirà la trama della fiction.

Rai 1, però, ha deciso di non interrompere la messa in onda della soap, trasmettendo, a partire dal 28 aprile 2020, le repliche della quarta stagione. La programmazione sarà la stessa: dal lunedì al venerdì, alle ore 15.30 su Rai 1.

L’incontro tra Salvatore e Gabriella

La prima replica de Il Paradiso delle signore verrà trasmessa martedì, 28 aprile 2020. La puntata in questione vedrà il personaggio di Vittorio (Alessandro Tersigni) e quello di Marta (Gloria Radulescu) continuare a organizzare il loro matrimonio.

Le cose per i due, però, non andranno per il verso giusto: la coppia si ritroverà a dover affrontare degli ostacoli, ma Adelaide offrirà il suo contributo per aiutare nei preparativi della cerimonia.

Sempre nel medesimo episodio, Gabriella e Salvatore si incontreranno nuovamente: il pubblico avrà modo di assistere a un momento carico di dolcezza, vista la lontananza che li ha separati per molto tempo.

Sarà presente anche Agnese, che apparirà molto agitata e tesa principalmente per due motivi: la consegna inaspettata di un telefono da parte di Tina e l’arrivo di suo nipote Rocco (Giancarlo Commare).