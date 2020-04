Il Paradiso delle Signore, quando va in onda “l’ultima puntata”?

Il Paradiso delle Signore si concluderà prima del previsto per via dell’emergenza sanitaria italiana provocata dal Coronavirus

Scopriamo insieme quando andrà in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle signore!

La sospensione de Il Paradiso Delle Signore

I fan più accaniti della soap opera italiana “Il paradiso delle signore” dovranno arrendersi all’idea di non vedere per un po’ di tempo le nuove puntate.

All’inizio, infatti, era stata stabilita la messa in onda di 160 puntate della fiction, in ogni su Rai 1 per la gioia del telespettatori. A causa dell’interruzione delle riprese, però la soap verrà trasmesso fino alla puntata 135.

I motivi

Le ragioni dell’interruzione de Il Paradiso delle signore le conosciamo tutti. A causa dell’emergenza sanitaria scoppiata in Italia per via della pandemia da Coronavirus, tutte le riprese di film e fiction sono state sospese.

Anche con i dovuti permessi delle autorità competenti, infatti, non sarebbe possibile continuare a girare le nuove puntate, perché non si potrebbe assicurare al cast il necessario distanziamento sociale. Gli attori e lo staff sarebbero esposti, quindi, a un’inutile rischio.

Quando andrà in onda l’ultima puntata

Considerata l’interruzione della messa in onda della soap opera di Rai 1, quando verrà trasmessa l’ultima puntata, che a questo punto non è più la 160, ma la 135?

Salvo imprevisti, la data definitiva è quella di venerdì, 24 aprile 2020.

Quindi finirà così? Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction ha sottolineato la necessità di riprendere con la soap opera solo quando non vi saranno più rischi.

“Voglio rassicurare gli spettatori, Il Paradiso delle Signore si prende solo una pausa dettata dalle necessità dell’oggi.”

Si tratta soltanto di una misura cautelativa, quindi, che non interromperà definitivamente la messa in onda della fiction, anche perché, fino a questo momento, ha sempre registrato degli ottimi risultati in fatto di ascolti.