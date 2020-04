Il Paradiso delle signore è costretto a interrompere la stagione 4 per via del lockdown, ma quando tornerà in tv con la quinta stagione? Scopriamolo insieme

Conosciamo insieme tutti i dettagli relativi all’interruzione delle riprese de Il Paradiso delle signore e all’inizio della stagione 5.

Interrotte le riprese della soap opera

Come riportato da tvserial, il 14 aprile 2020 la produzione de Il paradiso delle signore ha rilasciato un comunicato stampa rivolto in special modo ai fan, per chiarire i dettagli relativi al futuro della soap opera di Rai 1.

Nel comunicato si legge che la quarta stagione della fiction è costretta a chiudere prima del previsto a causa dell’emergenza Covid-19. Le riprese della stagione Daily 2, infatti, sono state interrotte a causa del lockdown, mentre le puntate già girate sono state trasmesse fino a lunedì 27 aprile.

Il pubblico si chiede, quindi, se la stagione 4 della soap si sia definitivamente conclusa e si interroga inoltre sull’eventuale arrivo della stagione 5.

Quando arriva la stagione 5

Nel medesimo nel comunicato diffuso poco prima di metà aprile 2020, si può leggere che gli autori abbiano sì interrotto le riprese ma non l’attività di scrittura della soap opera.

Ciò vuol dire che, nonostante non si possano girare le nuove puntate, gli autori le stanno già scrivendo in vista della stagione 5.

Relativamente a ciò si è espressa anche Eleonora Andreatta, Direttrice Rai Fiction, affermandoo che Il Paradiso delle Signore si sia preso soltanto una pausa dettata dalle necessità dell’oggi.

La donna ha concluso la sua dichiarazione, confermando il proseguimento delle attività di scrittura e sottolineando che Rai Fiction, il produttore, i registi e gli attori non vedano l’ora di riportare nelle case degli italiani i personaggi che il pubblico ha così felicemente accolto.

Nessuna data ufficiale, quindi, è stata rilasciata dalla direzione! Ai fan della soap non resta che rimanere connessi per eventuali aggiornamenti.