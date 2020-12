Il Paradiso delle Signore, puntata 8 dicembre: Silvia sta male, Roberta in crisi

Il Paradiso delle Signore, puntata 8 dicembre: Silvia sta male, Roberta in...

Tensione alle stelle nella puntata di martedì 8 dicembre: Silvia avrà un malore improvviso e tra Marcello e Roberta ci sarà un litigio!

Nuovo appuntamento con la seguitissima soap di Rai 1, cosa accadrà agli amati personaggi de Il Paradiso delle Signore nella puntata dell’8 dicembre?

Se vuoi scoprire tutti gli spoiler su Il Parady delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Il malore di Silvia

La nuova settimana della soap si apre con le celebrazioni della festa di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata e proprio l’8 dicembre vedremo come sono proseguite le vicende dei personaggi dopo la fiera degli “O bej o bej”.

Federico infatti è stato visto da Stefania al cinema assieme al padre Luciano, alla nuova compagna Clelia e al figlio di lei.

La giovane riferirà quanti visto alla madre di Federico, già provata per l’allontanamento del ragazzo.

La notizia del rapporto tra Federico e la nuova famiglia del padre, colpirà talmente Silvia che arriverà a sentirsi male. Nemmeno ciò però smuoverà il giovane Cattaneo.

Neanche l’intervento di zia Ernesta addolcirà Federico: il ragazzo infatti non andrà a trovare la madre malata.

Puntata dell’8 dicembre: Crisi tra Marcello e Roberta?

Nel frattempo la storia d’amore tra Marcello e Roberta sta avendo qualche scossone proprio prima del trasferimento a Bologna.

La causa di tutto sono i ricatti del Mantovano che ha costretto il giovane Barbieri ad effettuare dei viaggi in Svizzera per conto suo.

Questi viaggi loschi hanno impedito a Marcello di essere presente all’appuntamento con la fidanzata e da ciò scaturirà un acceso litigio tra i due!

Marcello continuerà a mentire per non svelare a Roberta la tragica verità ma così facendo la farà infuriare ancora di più perché la ragazza non capirà cosa sta succedendo al suo fidanzato!

Spoiler prossima puntata: La colletta per Armando

Mentre una storia d’amore vacilla un’altra sembra rinforzarsi di giorno in giorno.

Stiamo parlando di quella tra Agnese ed Armando.

La donna infatti dopo aver saputo che Armando non può ricomprarsi la bicicletta perché ha prestato dei soldi a Marcello, decide di regalargliela.

La signora Amato organizzerà così una colletta a cui parteciperà anche sua madre.

Anche per Gabriella sarà un momento felice. Durante la Prima alla Scala vedrà gli abiti che lei stessa ha disegnato per le clienti e ne sarà orgogliosa!

Non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 1 da lunedì a venerdì alle 15.55 per godersi un nuovo appuntamento con il Paradiso delle Signore!