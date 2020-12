Il Paradiso delle Signore puntata 52: Adelaide trama contro Beatrice

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo atteso episodio della soap di Rai 1 in onda martedì 22 dicembre alle ore 15.55.

Il Natale è sempre più vicino al grande magazzino di Milano e tutti i protagonisti sono in fermento. Non sarà un bel Natale per Marcello senza Roberta e per Silvia senza Federico.

Nelle storie della soap qualcosa sta per cambiare, ecco tutti gli spoiler della puntata numero 52!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Luciano cerca di convincere Federico

Sta per arrivare il Natale e per Silvia potrebbe essere il primo senza Federico. Questo la rende molto triste e la zia Ernesta nel vederla così giù fa un grave errore.

Dirà alla signora Cattaneo che il figlio ci sarà col giorno di Natale, nonostante non abbia nessuna notizia al riguardo.

Sarà però il padre di Federico, Luciano ad intercedere per l’ormai ex moglie pregando il figlio di fare il pranzo di Natale con la madre.

Federico cambierà idea e passerà il Natale con Silvia?

Anticipazioni 52′ puntata: il piano di Adelaide contro Beatrice

Anche per la famiglia Conti si, avvicina la tanto attesa festa ma qualcosa potrebbe minare la loro felicità.

Adelaide è sempre più preoccupata del rapporto tra Beatrice e Vittorio e tenterà un ogni modo di allontanarli.

Saputo che Beatrice ha accettato solo per amore dei figli Pietro e Serena, di passare il Natale da Vittorio, escogiterà un piano.

Farà cancellare le ferie previste per Beatrice cosicché lei non possa assentarsi dal Circolo.

Vittorio però verrà a conoscenza di ciò e affronterà la temibile contessa: ha promesso di rendere felici i nipoti e la cognata vedova di suo fratello.

Tra i due lo scontro sarà molto duro ma Vittorio non arretrerà.

Marcello e Ludovica sempre più vicini

Anche per Marcello sarà un Natale triste: la sua Roberta (Federica De Benedittis) è ormai partita per Bologna e lui non riesce a darsi pace per aver dovuto costringerla a lasciarlo.

Anche il suo socio Salvo e Laura si accorgono del suo dolore e non sanno come aiutare l’amico. Sarà Ludovica ad avvicinarsi sempre più al Barbieri, dopo la messinscena del bacio di fronte alla Pellegrino.

Questo e molto altro nella prossima imperdibile puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 22 dicembre alle 15.55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.