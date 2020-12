Il Paradiso delle Signore, puntata 50: Roberta lascia Marcello, la proposta di Giuseppe

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo episodio della soap di Rai 1 più seguita, tra amori finiti e nuovi inizi nuovi colpi di scena!

Cosa accadrà a Marcello e Roberta dopo il bacio con Ludovica? E Agnese riuscirà a frenare le effusioni di Giuseppe? Questo e molto altro nella puntata di venerdì 28 dicembre 2020!

Il Paradiso delle Signore, puntata 50: Roberta parte da sola

La storia d’amore tra Roberta e Marcello pare arrivata all’epilogo peggiore: la ragazza dopo aver visto il bacio tra il suo fidanzato e Ludovica infatti deciderà di lasciarlo.

Quello che la Pellegrino non sa è che il bacio tra i due è nato dalla decisione di Marcello di proteggerla dalle minacce di Mantovano ma il suo sentimento per lei resta invariato.

La Pellegrino in preda alla disperazione racconterà tutto all’amica Gabriella che sarà preoccupata a tal punto da confidarsi col fidanzato Cosimo.

I due fidanzati avranno un confronto ma il Barbieri non potrà dire la verità a Roberta che prenderà una decisione: partire per Bologna da sola.

Cosa accadrà ai due innamorati?

Anticipazioni venerdì 18 dicembre: Agnese riceve una proposta da Giuseppe

Un’altra coppia in bilico è quella tra Agnese ed Armando a causa del ritorno di Giuseppe.

Il signor Amato, anche se non è a conoscenza della storia tra i due, pare infatti determinato a riconquistare la moglie.

Per tentare il tutto per tutto il signor Amato proporrà alla moglie di tornare a Partanna, il loro paese d’origine, per festeggiare il Natale in famiglia.

Cosa deciderà Agnese? Deciderà di partire col marito o resterà con Armando che le vorrebbe fare un sentito regalo per Natale?

Per non perdersi l’ultima puntata della settimana non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 15.55 e gustarsi un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore!