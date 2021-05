L’attore di Marcello Barbieri, tra i più amati della soap di Rai 1, rompe il silenzio e risponde senza filtri ai fan. Ecco le dichiarazioni!

La soap Il Paradiso delle Signore sta riscuotendo un incredibile successo di ascolti ed i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle trame dei prossimi episodi.

Uno degli attori più amati ha deciso di rompere il silenzio: Pietro Masotti avrà concesso ai fan qualche spoiler sul destino di Marcello? Scopriamolo insieme!

Il Paradiso delle Signore, Pietro Masotti risponde ai fan

La soap Il paradiso delle Signore è ormai un appuntamento imperdibile del palinsesto di Rai 1. Nelle ultime settimane gli ascolti già buoni sono andati in crescendo, superando picchi del 20% pari a milioni di fan come confermato anche da Gloria Radulescu la Marta Guarnieri della soap.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐺𝐿𝑂𝑅𝐼𝐴 𝑅𝐴́𝐷𝑈𝐿𝐸𝑆𝐶𝑈 (@gloria_radulescu)

Anche il bel Pietro Masotti, classe 1986 ed attore amato anche per alti ruoli e la partecipazione fissa ad Oggi è un altro giorno, ha voluto rispondere ai fan con alcune Stories Instagram.

I fan infatti gli stanno chiedendo se sarà presente nella prossima stagione o se invece andrà via, come alcune anticipazioni stanno ipotizzando in questi giorni. Pietro come sempre molto diretto ha voluto chiarire la sua posizione in maniera ferma ma sempre gentile com’è nel suo carattere.

“Mi state chiedendo in tanti..’È vero che te ne vai..’..se da un lato mi fa piacere perché dimostra quanto ci teniate al personaggio di Marcello, dall’altro mi mettete un po’ a disagio perché non posso rispondervi adesso: sarebbe spoiler!”

Pietro inoltre ha ringraziato tutti per gli ascolti degli ultimi giorni che dimostrano quanto la soap sia amata dal pubblico

Quale sarà il destino di Marcello Barbieri?

Marcello è uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore e non stupisce che i fan siano ansiosi di scoprire il destino del giovane Marcello Barbieri. Il socio della Caffetteria infatti rischia di finire in galera per aver collaborato con il Mantovano ed avendo perso le speranze ha deciso di fuggire da Milano lasciando tutti compresa Ludovica.

Dalle anticipazioni sappiamo che proprio la bella Brancia si prodigherà per farlo uscire di prigione, ma il suo intervento basterà?

Proprio Pietro Masotti ha concluso dando un’indicazione precisa ai fan impazienti di sapere:

“Pazientate una settimanella, dieci giorni, e capirete!”

Per scoprire dunque nei dettagli cosa accadrà non resta che seguire Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1 ma se siete impazienti di sapere non lasciatevi sfuggire le nostre anticipazioni!

