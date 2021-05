Il Paradiso delle Signore, Pietro Masotti manda in delirio i fan: “Non...

Il bel Marcello della soap più amata dal pubblico italiano ha condiviso uno scatto molto bollente: ecco cosa ha spoilerato Pietro Masotti!

Il Paradiso delle Signore ha chiuso i battenti dell’ultima stagione solo pochi giorni fa ma una notizia bellissima è giunta per tutti i fan della soap in onda su Rai 1.

A rivelare tutto è uno dei protagonisti più amati, per il suo fascino e la sua bravura nella recitazione: ecco la foto bollente di Pietro Masotti ed i commenti estasiati delle sue fan!

Il Paradiso delle Signore: stagione numero 5 terminata col botto!

Una stagione, quella 2021, che per la soap Il Paradiso delle Signore ha segnato un ulteriore record per quanto riguarda gli ascolti.

La soap tutta italiana è tra le produzioni più amate già da diversi anni ed i fan si sono più volte fatti sentire per dimostrare il grande apprezzamento. Questa quinta stagione ha superato il tetto del 20% di share, risultato notevolissimo per il daily di una soap in fascia pomeridiana.

Lo scorso venerdì 28 maggio è andata in onda l’ultima puntata ed è stato un finale con botto! Proprio Marcello, è stato protagonista ed ha saputo rimettere al suo posto la perfida Gramini che voleva screditare la sua amata Ludovica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Masotti (@picchiopicchiato)

La storia d’amore tra Marcello e Ludovica è stata una delle sorprese più apprezzate della stagione e tutti i fan dopo le peripezie passate con la legge vorrebbero vederli finalmente felici insieme e magari convolare a nozze!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Masotti (@picchiopicchiato)

Pietro Masotti, lo scatto da infarto: cosa ha spoilerato

Il barese Pietro Masotti vanta su Instagram più di 45 mila followes che ama tenere aggiornati sulla sua vita professionale e persoanle. L’ultimo scatto di Masotti ha mandato letteralmente in delirio i fan: la foto lo ritrae a petto nudo in un momento di relax nella località di villeggiatura con il sole che illumina i suoi lineamenti perfetti.

La didascalia spoilera una notizia bellissima per i fan de Il Paradiso delle Signore: domani lunedì 31 maggio ricominceranno le riprese delle nuove puntate!

“Ultimi momenti di relax..perché lunedì ricominciamo!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Masotti (@picchiopicchiato)

Masotti ammette di essere carico e di non veder l’ora di raccontare nuovamente le vicende del suo personaggio, Marcello Barbieri. Il post è stato invaso di like e commenti estasiati, soprattutto di donne che hanno apprezzato siua lo spoiler sia il fisico di Pietro!

“..fai rischiare l’infarto tesoro bello!”

“Marcello uno dei più bei personaggi”

“..Sono curiosa di vedere cosa inventeranno gli autori per Marcello!”

Auguriamo dunque a Pietro un buon inizio di riprese e attendiamo come tutti i fan settembre per poter vedere finalmente le nuovissime puntate de il Paradiso delle Signore!

