Il Paradiso delle Signore, le nuove puntate: dove eravamo rimasti?

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le nuove puntate della fiction, scopriamo quando e su cosa sarà incentrato il plot

Approfondiamo insieme tutti i dettagli al momento noti sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5!

Le rivelazioni di Giulia Arena

La bellissima e talentuosa Giulia Arena è l’attrice che ne Il Paradiso delle Signore interpreta l’algido personaggio di Ludovica Brancia. La donna è stata di recente ospite a L’Italia che fa, dove è stata intervistata dalla conduttrice Veronica Maya.

Durante l’incontro, l’attrice ha confermato la ripresa delle registrazioni della fiction, notizia che i fan aspettavano con grande ansia. La soap opera di Rai 1, infatti, si era dovuta arrestare bruscamente e seguito dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

L’attrice ha rivelato, inoltre, che gli attori risaliranno sul set partire dal 30 giugno, mentre i nuovi episodi dovrebbero andare in onda a partire da settembre.

Dove eravamo rimasti

Sono molte le storyline de Il Paradiso delle Signore che sono rimaste in sospeso. Adelaide e Achille si sono sposati, ma la contessa ha passato la notte prima delle nozze con Umberto.

Inoltre, Riccardo ha scoperto che Ludovica è incinta ed è obbligato a prometterle di convolare a nozze. Vittorio, invece, è venuto a sapere che Marta sta assumendo delle fiale per rimanere incinta.

Cosa accadrà nei nuovi episodi

Dalle prime indiscrezioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trapela che la Guarnieri e il marito potrebbero riuscire ad avere un bambino, anche se tramite adozione. Riccardo, invece, potrebbe scoprire la verità sulla gravidanza di Ludovica.

Si procederà con il racconto della Liberazione di Milano e tutti i personaggi verranno proiettati in una dimensione completamente diversa. Per scoprire cosa accadrà davvero nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore non rimane che attendere la messa in onda dei primi giorni di settembre.