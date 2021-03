Il Paradiso delle Signore, new entry nel cast: lo spoiler di uno...

Grandi novità nella soap con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, in arrivo un nuovo personaggio nel cast!

La quinta stagione della soap italiana più seguita di tutte sta per volgere al termine ma le sorprese non sono finite ed a spoilerare tutto è stato uno dei più amati tra i protagonisti!

Un selfie ha tradito la notizia che forse doveva restare segreta ancora un po’, ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Il Paradiso delle Signore, lo spoiler: nuovo ingresso nel cast!

Le riprese della 5′ stagione della soap Il Paradiso delle Signore sono terminate lo scorso venerdì come annunciato dai protagonisti ma i fan possono stare tranquilli.

Le puntate mancanti continueranno ad essere mandate in onda fino al mese di maggio e poi non vi sarà un addio ma solo un arrivederci: è stata infatti confermata la 6′ serie de Il Paradiso delle Signore che prenderà il via probabilmente a settembre 2021.

Una notizia di certo super apprezzata dai fan che potranno così tenersi pronti per tutto ciò che li attende nelle prossime puntate.

Le trame stanno proseguendo a passo spedito e molti nodi stanno venendo al pettine proprio in questi giorni. La liaison tra Marta e Dante sta infatti uscendo allo scoperto e si attendono confronti dolorosi ma inevitabili.

Nelle scorse ore però è spuntato uno spoiler imprevisto che ha subito mandato in fibrillazione i fan: è in arrivo una new entry nel cast e potrebbe intromettersi tra una delle coppie più salde!

Vediamo cosa è accaduto e le ipotesi che circolano sul web!

La new entry potrebbe creare scompiglio in una coppia affiatata!

A fornire lo spoiler involontario (o forse no) è stato uno dei protagonisti in assoluto più amati, l’attore che impersona Umberto Guarnieri. Proprio il bel Roberto Farnesi infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato pochi giorni fa delle Stories molto interessanti.

In una ritrae sé stesso in un selfie assieme ad una giovane attrice che tra poco entrerà a far parte del cast della soap nel ruolo di una cameriera. L’attrice è Margherita Nannuzzi e prenderà servizio proprio a villa Guarnieri nel corso delle prossime puntate!

Ecco il selfie-spoiler:

La sua presenza è confermata anche dal fatto che il suo profilo Instagram è già seguito dagli altri componenti del cast del Paradiso delle Signore! La nuova cameriera sarà dunque a stretto contatto proprio con il fascinoso ed inarrivabile Umberto e dalla temibile contessa Adelaide.

La giovane, di cui non si conosce ancora il nome nella soap, potrebbe creare scompiglio? Di certo come ormai i fan sanno, gli autori della soap riservano sempre nuove sorprese e l‘abbandono di molti personaggi nell’ultimo periodo richiede di sicuro novità “frizzanti”.

Per saperne di più non resta che restare sintonizzati su Rai 1 tutti i pomeriggi alle 15.55 o rivedere le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 Daily 3 su Rai Play!