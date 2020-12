Il Paradiso delle Signore, chi è la moglie dell’attore nel ruolo di Vittorio – FOTO

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla moglie di Alessandro Tersigni, amatissimo attore della soap opera di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore continua a intrattenere il pubblico di Rai 1 con nuove e imperdibili puntate.

Tra i personaggi più amati dello show compare sicuramente Vittorio Conti, interpretato dal bellissimo e talentuoso attore Alessandro Tersigni.

I fan sanno tutto sulla sua vita professionale, ma non tante cose sulla sua vita privata, a cominciare da chi sia sua moglie!

La formidabile carriera di Alessandro Tersigni

Alessandro Tersigni è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello.

In quel periodo lavora come vigile del fuoco e stringe una relazione con Melita Toniolo.

Dopo essersi piazzato al secondo posto al reality show di Canale 5, esordisce nella pellicola Scusa ma ti voglio sposare.

Da quel momento in poi recita in fiction di successo come I Cesaroni, Le tre rose di Eva 3, Un medico in famiglia 8 e naturalmente Il Paradiso delle Signore.

Chi è la moglie dell’interprete di Vittorio Conti

La moglie di Alessandro Tersigni si chiama Maria Stefania Di Renzo ed è nata il 28 febbraio del 1980.

Il pubblico la conosce perché ha preso parte all’11esima edizione di Amici di Maria De Filippi nel ruolo di danzatrice.

Sin da piccola, infatti, Stefania si è appassionata al ballo, arte che continua a coltivare.

Pare che una volta al mese si rechi a Parigi proprio per lavoro. Assieme a Tersigni è convolata a nozze nel 2016 e ha messo al mondo un bambino, nato nel 2017.

A proposito del matrimonio, l’attore ha dichiarato:

“L’ho presa e ci siamo sposati. È stato il giorno più bello della mia vita. Così dico a tutti i ragazzi giovani di sposarsi, perché è meraviglioso. Due anni dopo abbiamo anche avuto un figlio ed è stato un meteorite nel cuore.”

La coppia sembra molto affiatata. Non ci resta che augurare il meglio a entrambi!