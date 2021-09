Il Paradiso delle Signore, l’annuncio inaspettato: matrimonio in arrivo

La famosa attrice che ha interpretato Laura ne Il Paradiso delle Signore ha fatto un clamoroso annuncio, che ha commosso i suoi fan: scopriamo cosa ha rivelato.

Alle appassionate de “Il Paradiso delle Signore” questa notizia farà certamente piacere: tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori

I fan della famosa fiction, sanno che l’attrice ha dovuto abbandonare momentaneamente le registrazioni a causa di alcuni problemi.

Purtroppo, i postumi del Covid le avevano lasciato un forte senso di spossatezza, tanto da non poter riuscire a lavorare.

Successivamente, il padre George Eastmann aveva avuto problemi di cuore e anche questa volta ha dovuto affrontare una situazione molto delicata.

Ma dopo la tempesta esce sempre l’arcobaleno, infatti, poco fa è arrivato un annuncio inaspettato: scopriamo di cosa si tratta.

Arianna Montefiori e l’inaspettato annuncio

Arianna e il suo fidanzato Briga hanno dato un annuncio molto importante in occasione della visita al Festival del cinema di Venezia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna montefiori (@arimontefiori)

La coppia ha rivelato la data del matrimonio, per essere più precisi, l’ufficializzazione è arrivata 101 giorni prima della data della cerimonia, infatti, si svolgerà il 18 dicembre.

Briga e Arianna si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, l’attrice Diana Del Bufalo, che ha lavorato con la Montefiori in Che Dio ci aiuti, li ha presentati durante una cena.

I due sono felici e innamorati più che mai ed ora è il momento di fare il grande passo.

Tutti ei due sono davvero molto emozionati, sui social, i fan non hanno potuto far a meno di manifestare la loro gioia per questa splendida notizia.

Leggi anche –> Roberto Farnesi de Il Paradiso delle Signore, chi è la giovane fidanzata: diventerà padre a 52 anni