Il Paradiso delle Signore, com’era l’interprete di Marta prima della soap – FOTO

La talentuosa attrice che impersona Marta Guarnieri nella soap opera di Rai 1 è cambiata molto da quando faceva Miss Italia 2012.

Gloria Radulescu interpreta uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. Veste i panni di Marta Guarnieri, da poco tornata a Milano, dopo l’esperienza negli Stati Uniti.

Dal 2018 il suo volto entra nelle case degli italiani e il pubblico lo conosce bene, ma forse non sa che prima era molto diverso.

Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto per Gloria nel 2012, quando ha partecipato al concorso di Miss Italia. Ecco com’era.

Gloria Radulescu a Miss Italia 2012, guardate com’era

A soli 21 anni, Gloria partecipa a Miss Italia, tra le 8 finaliste pugliesi. Ottiene la fascia di Miss Eleganza Silvian Heach Puglia e arriva tra le prime dieci.

Per lei si rivelerà un vero e proprio trampolino di lancio, che la porterà a recitare in prodotti come Provaci ancora prof!, Un passo dal cielo, Le tre rose di Eva, Don Matteo.

Bellissima allora come ora, spiccano i suoi occhi azzurri magnetici, la sua carnagione abbronzata e i capelli che portava più lunghi e scuri.

Oggi è Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore

Da allora, Gloria Radulescu ne ha fatta di strada! Nel 2018 è entrata nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove ancora oggi interpreta il ruolo di Marta Guarnieri.

A proposito del suo personaggio, ha dichiarato:

“Si tratta di un viaggio pazzesco! Le sono riconoscente per ciò che mi sta dando. Marta è una ragazza moderna, ribelle e soprattutto anticonformista. Porta i pantaloni e sogna di fare la fotografa… rivoluzionaria, è all’avanguardia per l’epoca in cui vive.”

Il personaggio di Marta è da poco tornato nella soap opera di Rai 1, dopo un periodo di pausa. Il suo personaggio era partito per gli Stati Uniti, subito dopo la luna di miele con il marito.