L’interprete di Dante Romagnoli nella soap di Rai 1 ha postato alcuni scatti che hanno messo in allerta i fan, ecco i dettagli.

A breve si chiuderà la 5′ stagione de Il Paradiso delle Signore e si giungerà alla chiusura di alcune dinamiche.. O forse no?

Luca Bastianello ha deciso di lanciare uno spoiler ai suoi fan che si sono preoccupati per la sua salute. Ecco cosa è accaduto nei dettagli!

Il Paradiso delle Signore, Luca Bastianello al centro medico: il messaggio per i fan

Luca Bastianello è entrato non da molto nella soap Il Paradiso delle Signore ma il suo personaggio, Dante Romagnoli, ha conquistato tutti i fan.

Una figura misteriosa, di cui si sa poco, ma molto affascinante: caratteristica che Luca ha in comune con il suo personaggio. Bastianello è infatti molto seguito sui social dove condivide spesso scatti di vita quotidiana con la moglie e la figlia.

L’attore nelle Storie Instagram ha condiviso uno scatto che inizialmente ha allarmato i fan. Bastianello si trova infatti in uno studio medico, con mascherina e protezioni che lasciano pensare ad un intervento odontoiatrico.

L’attore ha taggato il Centro Medico San Luca, ma dalla foto si capisce che Bastianello voleva rassicurare i fan e mandare un messaggio positivo a tutti.

La frase allegata alla sua immagine che mostra il pollice in alto recita:

“Ricordatevi di sorridere”

Non si conoscono i particolari della visita medica ma è chiaro che Luca ci teneva a mandare un messaggio di speranza ai suoi fan in questo momento difficile per tutti.

Il Paradiso delle Signore 5, lo spoiler di Dante: “Pronti..?”

Tra le altre Stories postate dall’attore ve n’è anche una che parla proprio della soap in cui recita:

“I tradimenti uccidono solo gli amori già morti..Siete pronti per il gran finale?”

Luca Bastianello come gli appassionati del Paradiso delle Signore sanno, è Dante Romagnoli, il magnate che con la sua corte serrata è riuscito a far capitolare Marta Guarnieri.

Le cose tra lei e Vittorio sembrano ormai precipitate.. Dalle anticipazioni sappiamo che il marito potrebbe tornare sui suoi passi dopo aver deciso di lasciarla per sempre ma lo spoiler di Bastianello potrebbe lasciar pensare anche ad altro.

Marta alla fine deciderà di partire alla volta dell’America insieme a Dante? Di sicuro il finale sarà sorprendente e tutti i fan, anche dopo le parole di Bastianello, non vedono l’ora di vedere cosa accadrà!

Facciamo i nostri migliori auguri a Luca Bastianello che tutti i fan del Paradiso delle Signore si augurano di vedere anche nella prossima serie!