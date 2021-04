Ecco tutto quello che sappiamo sulla New entry della soap opera di successo di Rai Uno che vestirà i panni di un personaggio attesissimo.

Si chiama Jay Paul Bullard ed è uno scrittore, editore e attore americano/belga che presto farà parte del cast de Il Paradiso delle Signore.

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul bellissimo e talentuoso attore.

Chi è Jay Paul Bullard

Nasce nel 1965 negli Stati Uniti, ma ha origini belga, e ha quindi 56 anni. Ha gli occhi azzurri/verdi e i capelli e la barba castana e brizzolata.

È alto 180cm e pesa 86 kg. Ha la sua taglia è la 50/52 mentre il suo numero di scarpe il 44.

Attualmente è residente a Roma, dove sta girando le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

In passato, ha preso parte a vari progetti cinematografici e televisivi come Matrimonio al Las Vegas, La Belva, D.N.A – Decisamente non adatti, Vive e lasciare vivere, Il talento di Calabrone e Suburra nel 2020.

E ancora Figli, Lontano lontano, Romulus, Gli Infedeli e Momenti di trascurabile felicità nel 2019 e molto altro ancora.

Il personaggio di Alan Sterling ne Il Paradiso delle Signore

Jay Paul Bullard sbarca a Il Paradiso delle Signore nei panni di Alan Sterling.

Si tratta di un personaggio che presumiamo che non diventerà fisso nell’amatissima soap opera di Rai 1.

Si tratta di un ospite d’onore, invitato a un evento molto importante, che si terrà al Circolo e che vedrà sfilare importanti investitori esteri.

L’uomo altri non è che l’ex capo di Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu, che ha guidato la donna nel suo lavoro durante il soggiorno americano delle scorse puntate.