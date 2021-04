L’attrice protagonista della soap più amata dalla tv italiana ha postato uno scatto sui social che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Ogni giorno Il Paradiso delle Signore tiene compagnia ai telespettatori con le avventure della Milano anni ’60 tra amori, gelosie e segreti.

Gli attori, tutti molto amati, sono molto seguiti sui social e spesso i fan possono carpire dalle loro foto le novità che li riguardano. Ecco cosa ha postato la bellissima Gloria Radulescu di recente.

Il Paradiso delle Signore, Marta abbandona la soap?

La soap Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 e le puntate proseguiranno spedite per il mese di maggio. Le riprese sono già terminate e gli attori hanno rivolto i loro saluti ai fan sui social non svelando nulla di quanto ancora dovrà andare in onda.

Una delle vicende che più sta appassionando i telespettatori nell’ultimo periodo riguarda il matrimonio in crisi tra i due protagonisti Vittorio e Marta. La coppia, tra le più amate dai fan, sta passando un brutto periodo a causa del doppio tradimento ma è proprio Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) ad essere la più indecisa sul da farsi.

Già nel corso della 5′ stagione la Radulescu è stata lontana dal set per diversi periodi e ciò, unito alle ultime vicende, ha dato da pensare ai fan.

I rumors parlano di una decisione sempre più possibile dell’attrice di lasciare definitivamente il set e ciò spiegherebbe la trama che sta portando Marta e Vittorio sempre più lontani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐺𝐿𝑂𝑅𝐼𝐴 𝑅𝐴́𝐷𝑈𝐿𝐸𝑆𝐶𝑈 (@gloria_radulescu)

La foto di Gloria Radulescu che ha spiazzato i fan: bionda e messaggio d’addio?

Sui social l’attrice che interpreta Marta è molto seguita ed ama condividere pensieri e scatti artistici con i suoi fan. L’ultima foto la ritrae con un nuovo look: capelli biondi ondulati e outfit sensuale e provocante in un camerino prima di uno spettacolo.

La mora attrice e modella appare molto diversa da come si è abituati a vederla sul set e la sua foto ha guadagnato moltissimi like e cuori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐺𝐿𝑂𝑅𝐼𝐴 𝑅𝐴́𝐷𝑈𝐿𝐸𝑆𝐶𝑈 (@gloria_radulescu)

Oltre al cambio di look anche la didascalia della foto ha spiazzato i fan: Gloria riprende una canzone di Gio Evan ma ne modifica il testo toccando il cuore di tutti.

“Penseranno che sei caduta e invece stai solo guardando il cielo..

Ti diranno che sei pazza a lasciare, a rischiare, a fare un salto nel vuoto.. A vivere di altro….Vivi per ciò che vuoi, per ciò che desideri. Segui il tuo cuore sempre. Con Amore, Gloria”

Parole che hanno subito fatto pensare ad un addio al set che da molto tempo accoglie Gloria ed il suo talento indiscutibile. Sarà così? O forse la Radulescu sta solo rispondendo ad alcune critiche che le sono state mosse? Di certo le sue parole hanno toccato il cuore dei moltissimi fan che la amano e continuano a seguirla in ogni suo progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐺𝐿𝑂𝑅𝐼𝐴 𝑅𝐴́𝐷𝑈𝐿𝐸𝑆𝐶𝑈 (@gloria_radulescu)

Per scoprire se davvero la bella Gloria deciderà di lasciare definitivamente il set non resta che continuare a vedere le puntate che restano della 5′ serie ed attendere la messa in onda della 6′ stagione de Il Paradiso delle Signore.