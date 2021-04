Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio stupisce i fan: “Ho un’altra mamma” – Foto

Una delle star più amate della soap di Rai 1 ha postato sui social una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta: cosa ha rivelato.

Ogni giorno veste i panni del padrone della Caffetteria Salvatore Amato ma Emanuel Caserio è un ragazzo semplice e spontaneo che ha un ottimo rapporto con i suoi fan.

Ecco cosa ha deciso di postare aprendo il suo cuore, c’entra anche un’altra attrice de Il Paradiso delle Signore!

Emanuel Caserio e l’amore per la famiglia ed il lavoro

Il giovane Emanuel Caserio classe 1990 è uno degli attori più amati del momento anche grazie al ruolo molto importante interpretato nella soap Il Paradiso delle Signore. L’avventura nella soap è una delle sue più importanti conquiste dal punto di vista professionale ma l’attore ha preso parte ad altre produzioni molto seguite come “Un medico in famiglia”, “Il commissario Rex 7”, “Io e lei” per citarne alcuni.

Di recente è entrato anche nel cast della trasmissione “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone assieme al collega ed amico Pietro Masotti nel ruolo di “Affetti stabili”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Proprio nel salotto della Bortone Emanuel ha svelato che il dolore per la morte del fratellino quando erano solo due bambini lo ha segnato ma gli ha anche donato la capacità di tenere nel cuore gli affetti veri e la forza per andare avanti. E l’amore per la famiglia è uno degli elementi più forti della sua personalità, che lo contribuisce a rendere così amato dal pubblico.

LEGGI ANCHE → Emanuel Caserio, dopo il dramma della malattia la rinascita: “Al Paradiso grazie a lui”

Lo scatto che emoziona: “Ho un’altra mamma!”

Sui social Caserio è molto seguito (più di 76 mila followers su Instagram) ed ama condividere scatti di vita quotidiana e di vita sul set. Nell’ultima foto postata poche ore fa, l’attore 31enne si mostra sorridente abbracciato ad una stupenda donna, un’altra amata interprete del Paradiso delle Signore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Caserio (@emanuelcaserio)

La didascalia della foto ha stupito e commosso i fan, mostrando il lato più dolce e affettuoso dell’attore:

“Il ‘Paradiso delle Signore’ m’ha regalato una mamma in più. Ora ne ho due: una per fiction ed una nella realtà. D’altronde il detto ‘di mamma ce n’è una’ è un po’ anacronistico no?”

La foto lo ritrae infatti con Antonella Attili che nella soap interpreta la madre di Salvatore, Agnese Amato. Come si può capire anche da questo tenero scatto, tra gli attori della soap non c’è solamente un rapporto di lavoro ma un affetto ed un’amicizia che, i fan confermano, è uno degli ingredienti del successo del programma!