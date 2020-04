Il Paradiso delle Signore, “Colpo di scena”: anticipazioni del 27 aprile

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con l’ultimo appuntamento della soap opera, in onda il prossimo lunedì, 27 aprile 2020, alle ore 15.40

Scopriamo insieme cosa accadrà nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, in base alle anticipazioni trapelate sul web, che rivelano che il focus sarà sui personaggi di Salvatore e Gabriella.

La sospensione de Il Paradiso delle Signore

Una delle fiction più amate di Rai è costretta a fermarsi. Come il pubblico saprà, lunedì, 27 aprile 2020, alle ore 15.40 andrà in onda quella che al momento è considerata l’ultima puntata della soap opera.

Il Paradiso delle Signore si avvia alla sua conclusione anticipata per via del Coronavirus, visto l’improvviso stop delle riprese, che ha costretto gli autori a non risolvere molti dei punti interrogativi che attanagliano i pubblico da diverso tempo.

I fan non sapranno come andrà a finire e non si conosce ancora una data di rimessa in onda della soap.

Anticipazioni ultima puntata

Nell’ultimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, il pubblico avrà modo di assistere a un’importante decisione presa dal personaggio di Gabriella. La donna, infatti, mostrerà di non voler dare alcuna possibilità a Salvatore, che al contrario sarà deciso a farsi perdonare e non ci penserà neanche ad arrendersi.

Il barista, convinto di essere cambiato e deciso a non gettare la spugna, deciderà di scrivere una lettera alla sua ex fidanzata. Si tratterà di una lettera d’amore, il cui contenuto rimarrà, però, oscuro.

Agnese, infatti, farà in modo che a Gabriella non venga recapitato il messaggio, nascondendolo di soppiatto. La sarta farà di tutto perché la Rossi non si avvicini più a suo figlio.

Come si risolverà la questione? Purtroppo i telespettatori non avranno modo di scoprirlo in un futuro prossimo. Dovranno aspettare che Il Paradiso delle Signore, ora interrotto, ritorni nuovamente in onda.