Il Paradiso delle Signore, CANCELLATO: lunedì 18 non andrà in onda

La soap di Rai 1 subirà uno stop non previsto, a saltare sarà la puntata di lunedì 18 gennaio. Ecco i motivi della decisione.

I fan de Il Paradiso delle Signore avranno una brutta sorpresa perché la settimana inizierà con uno STOP non previsto di cui si è avuta notizia solo ora. Il motivo lascia di stucco.

Scopriamo quando potremo vedere le nuove puntate e cosa accadrà ora al seguito della narrazione della soap più seguita della Rai.

Il Paradiso delle Signore, quando salta e perché

I fan de Il Paradiso delle Signore attendevano con ansia la puntata di lunedì 18 gennaio per proseguire a vivere le storie dei protagonisti della Milano anni ’60.

Purtroppo questa attesa dovrà essere prolungata e la notizia è giunta solo pochi minuti fa: l’appuntamento di lunedì pomeriggio previsto per le 15.55 su Rai 1 è stato annullato.

La decisione è ormai irrevocabile, ed è stata presa dai vertici Rai e riportata da varie fonti come Tv Soap.

A portare a tale decisione non è stato un motivo di share, come invece è accaduto per altre soap del momento, la piuttosto un motivo molto poi serio.

L’attualità vede in queste ore la scena politica alle prese con una crisi di Governo particolarmente seria.

La Rai, in quanto tv nazionale, ha dunque il compito di monitorare l’evoluzione della situazione è dunque darà spazio alle trasmissioni che seguiranno da vicino la giornata in cui Conte chiederà la fiducia alla Camera.

Cosa accadrà alla narrazione?

Ma se è chiaro che lo stop della soap è solo momentaneo, meno certo è come proseguirà la programmazione nei giorni successivi.

Come gli appassionati sanno bene infatti una delle particolarità de Il Paradiso delle Signore è un fatto che le puntate della soap a livello “temporale” seguono la cronologia reale.

Già in passato è capitato che ci fossero degli stop e la rete si è occupata di fare in modo che vi fosse un “recupero” della linea cronologica. In altri casi infatti la narrazione era tornata in pari grazie alla messa in onda di sabato (giorno solitamente non previsto).

Sarà così anche questa volta? Ancora non di può dire, ma di certo nelle prossime ore ne sapremo di più e potremo tenervi aggiornati.

La puntata di Martedì 19 gennaio

A quanto si sà al momento, la puntata di lunedì slitterà a martedì 19, sempre alle 15.55 su Rai 1.

Sapremo dunque come proseguono le avventure della povera Agnese, ormai vessata dal marito Giuseppe e di Salvatore preoccupato da una parte per la madre e dall’altra preso da Gabriella.

Le indecisioni della Rossi su Cosimo e di Rocco su Maria saranno inoltre al centro della puntata, come vi abbiamo raccontato nel dettaglio in questo articolo.

Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 e continuare a seguirci per i prossimi spoiler su Il Paradiso delle Signore 5!