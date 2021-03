Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori rivela: “Decisione sofferta”

Una delle protagoniste più amate della soap, rivela perché il personaggio di Laura non tornerà nella soap!

Arianna Montefiori rompe il silenzio e rivela ai fan il doloroso motivo che l’ha portata lontano dal set.

Ecco perché Laura non tornerà più al Paradiso delle Signore!

Arianna Montefiori svela: “Ho avuto il Covid”

Una delle più amate protagoniste della soap Il Paradiso delle Signore era senza dubbio la bionda Arianna Montefiori. L’attrice come i fan hanno già scoperto ha lasciato il set definitivamente.

Da tempo sui social gli appassionati della serie chiedevano a gran voce il suo ritorno e molle erano state le supposizioni sulla vicenda.

Arianna si era già espressa qualche tempo fa, rassicurando che presto sarebbe tornata, come vi abbiamo rivelato in questo nostro articolo. Come già era emerso l’attrice aveva contratto il Covid e si era dovuta allontanare dal set per tale motivo.

È stata lei stessa a ripercorrere quei drammatici momenti in alcune Stories su IG di poche ore fa.

“A novembre ho avuto il Covid, mi è durato 50 giorni.. Ho avuto qualche sintomo.. Non sono stati giorni simpatici”.

La Montefiori ha rassicurato sul fatto di non aver avuto necessità di ricorrere al ricovero ma che comunque il periodo è stato abbastanza difficile.

Nel proseguo delle Stories la Laura del Paradiso ha spiegato perché non tornerà più nel ruolo tanto amato.

Il personaggio di Laura esce di scena: la confessione di Arianna

Arianna non è nuova a confidenze con i suoi fan q cui è molto legata e che la seguono sempre con tanto affetto. Proprio rispondendo ad un fan che le chiedeva perché non tornerà più sul set sella famosa soap l’attrice ha svelato la sua decisione.

“Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere il set del Paradiso”

La decisione, dice la Montefiori, si è resa necessaria per permettere al suo fisico di riprendersi dagli inevitabili strascichi lasciati dal Covid.

La ragazza ha ammesso di essersi accorta che il suo fisico non era in grado di sostenere i ritmi serrati della vita sul set.

“È stata una scelta sofferta.. Mi è dispiaciuto tantissimo”

Ha ammesso l’attrice senza nascondere ai fan la sua commozione.

Chi sostituirà Arianna Montefiori al Paradiso delle Signore?

Il personaggio di Laura Parisi era una colonna portante della serie. La bionda e gentile Laura era tra le più amate delle Veneri, le commesse dell’atelier milanese ma non solo.

Il suo ingresso come socia di Salvo nella Caffetteria aveva portato una ventata di novità e di tocco femminile nell’attività di Amato e Barbieri.

Ora che il suo personaggio non tornerà chi la sostituirà? Il posto tra le Veneri è stato già occupato proprio in questi giorni dalla cugina di Gabriella, la rossa Anna.

Per quanto riguarda la Caffetteria ancora non vi sono indiscrezioni in merito. Ora che Marcello è tornato a pieno titolo al suo lavoro in Caffetteria il posto di Laura verrà occupato forse da Sofia che già si era proposta in passato o resterà vacante?

Per scoprirlo non resta che continuare a seguire il Daily 3 della 5′ stagione!

Facciamo tanti auguri ad Arianna Montefiori per la sua carriera che proseguirà con altri progetti futuri.

Per lei adesso è il momento di godersi l’amore del suo fidanzato, il cantante Briga, del loro adorato cane Baires e di tutti i fan che continueranno a seguirla sui social.

Proprio su Instagram Arianna ha annunciato una diretta a breve assieme ad Emanuel Caserio (Salvatore Amato) per salutare tutti i fan!