Il Paradiso delle Signore: lo sfogo di Arianna Montefiori, insultata sui social

Ecco cos’è successo ad Arianna Montefiori, l’attrice che, ne Il Paradiso delle Signore, interpreta la venere Laura Parisi.

Vi ricorderete tutti di Arianna Montefiori, la talentuosa artista e bellissima attrice, che ha ottenuto grande popolarità nel cast de Il Paradiso delle Signore.

L’interprete di Laura Parisi si è, di recente, sfogata sui social a causa di un accadimento che l’ha molto turbata.

L’attrice ha, infatti, ricevuto dei veri e propri insulti gratuiti che l’hanno lasciata a bocca aperta.

Il Paradiso delle Signore: Arianna Montefiori insultata sui social

L’attrice Arianna Montefiori ha una vasta community che la segue sui social. I followers su Instagram, ad esempio, sono quasi 200mila!

L’interprete condivide spesso la sua vita quotidiana e spesso riceve messaggi positivi e di apprezzamento. Raramente le è capitato di ricevere insulti.

È proprio questo quello che le è avvenuto di recente e che l’ha portata a sfogarsi su Instagram.

L’attrice ha postato lo screen di un messaggio che ha ricevuto, nel quale la si appellava con un volgare aggettivo:

“In questo caso i social mi fanno paura, che tristezza infinita…”

I suoi fan, fortunatamente, le hanno scritto lunghi messaggi in cui hanno dato prova di grande solidarietà.

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’attrice

Arianna Montefiori nasce a Roma, il 19 luglio del 1994, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Appassionata di danza sin da piccola, si diploma in danza contemporanea e moderna presso il Teatro Greco Dance Company.

Studia poi recitazione presso il Teatro Azione ed esordisce in tv in fiction come Che Dio ci aiuti, Don Matteo e L’ispettore Coliandro.

Recita anche ne L’isola di Pietro e nel ruolo della venere Laura Parisi, nel 2020, ne Il Paradiso delle Signore.

Dal novembre del 2019 ha una relazione sentimentale con il noto cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Briga.