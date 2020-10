Il paradiso delle signore, anticipazioni quinta stagione: trama e new entry

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che saranno interessate da importanti novità.

Approfondiamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con la soap opera Rai!

Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre

Nei prossimi appuntamenti de Il paradiso delle signore, Marcello e Salvatore saranno alle prese con problemi burocratici legati alla caffetteria.

Intanto Gabriella rivelerà a Roberta di aver rischiato di baciare Cosimo. Nel frattempo, Flavia Brancia arriverà a Milano per via delle nozze di Ludovica.

Nicoletta confesserà alla mamma di non riuscire ad allontanarsi dall’uomo che ama. Mentre, Roberta si avvicinerà molto a Marcello.

Agnese verrà a conoscenza dell’anello di fidanzamento regalato da Cosimo a Gabriella. Ludovica confesserà della sua finta gravidanza alla madre, che le starà accanto in ogni caso.

Riccardo si renderà conto dell’inganno di Ludovica nel giorno delle nozze e deciderà di affrontarla.

Riccardo e Nicoletta, finalmente insieme, andranno a vivere a Parigi con Margherita. Infine, Armando farà delle avance ad Agnese.

Tutte le novità della quinta stagione: trama e new entry

La trama della soap opera procede con la liaison tra Salvatore e Gabriella e con quella tra Riccardo e Ludovica.

Vi sarà spazio anche per il triangolo costituito da Roberta, Federico e Marcello e per la proposta di matrimonio avanzata da Cosimo a Gabriella, mentre Salvatore e Marcello continueranno a lavorare in caffetteria.

Infine Marta e Vittorio potranno finalmente vivere l’esperienza di diventare genitori, per via dell’abbandono della piccola Anna, che hanno adottato dopo averla recuperata davanti alle porte del loro negozio di abbigliamento.

Nella quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore vi sarà un’importantissima new entry: si tratta di Giulia Patrignani nel ruolo di Serena Conti.

Tra i nuovi attori della fiction vi saranno anche Pia Engleberth, Elisa Muriale, Arianna Montefiori, Tommaso Basili, Valerio Ricci, Ludovica Coscione e molti altri.

Vi sarà spazio anche per i ritorni inaspettati, come quelli di Sara Ricci e di Claudia Vismara.