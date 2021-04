Ecco le anticipazioni settimanali della soap con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina: colpi di scena e confronti accesi!

Una nuova settimana con la soap italiana più amata dal pubblico televisivo porterà colpi di scena e novità nelle storie ambientate nella Milano degli anni ’60.

La coppia Marta e Vittorio è sempre più in crisi mentre tra Rocco ed Irene la situazione pare ribaltata. La truffa al Paradiso sta facendo preoccupare tutti ma Armando arriverà alla soluzione..

Questo ed altro nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 2021!

Marta e Vittorio: riusciranno a lavorare insieme?

Nelle scorse puntate della soap l’attenzione si è concentrata sulla vicenda della crisi matrimoniale tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri. La figlia di Umberto è ancora molto provata per aver saputo di ciò che è accaduto tra il marito e la cognata e nelle prossime puntate avrà un confronto con Beatrice che le confermerà di essersi fatta da parte.

Tra moglie e marito l’occasione di tornare a stretto contatto la darà Alan Sterling che proporrà a Marta di occuparsi della campagna promozionale della nuova collezione americana. Vittorio sarà titubante: riuscirebbero ad andare d’accordo sul lavoro? Inoltre Conti noterà tutto l’aiuto che gli sta dando Beatrice e la ringrazierà.

Nel frattempo Dante non si è rassegnato e farà a Marta una sorpresa che invece comincerà a sentirsi in colpa verso il marito per non poter dargli dei figli e cercherà il conforto del padre Umberto.

Armando scopre Giuseppe e Cosimo continua a minacciare Umberto!

La scomparsa dei vestiti al Paradiso continua ad impensierire Armando che, con l’aiuto della capocommessa Gloria Moreau riuscirà alla fine a risalire all’autore del misfatto.

Nel frattempo il signor Amato confessa alla moglie di non poter ridare i soldi del prestito a Salvatore. Agnese ricomincerà ad avvicinarsi ad Armando..

Nel frattempo l’astio di Cosimo verso Umberto non si placa. La scena accaduta al Circolo è stata riportata sul giornale ed è sulla bocca di tutti. Bergamini piomberà anche a Villa Guarnieri per minacciare Umberto di smascherarlo sulla scomparsa di Ravasi e Guarnieri chiederà un favore importante a Romagnoli.

Rocco insegue Irene e Ludovica viene promossa

Tra la Venere Irene ed il giovane Rocco amato il bacio ha sancito un inversione di rapporto: ora è Rocco che cerca di conoscere meglio Irene mentre la ragazza si ritrae anche per il senso di colpa che priva verso Maria.

Amato proverà ad invitarla a cena ma la Cipriani declinerà anche se ancora non riuscirà a confessare a Maria quanto accaduto.

Nel frattempo nonostante i problemi legali di Marcello dovuti alla sua vecchia conoscenza, il Mantovano, tra lui e Ludovica le cose procedono a gonfie vele. La Brancia dopo la tanto ambita promozione a vicepresidentessa vorrà condividere con Barbieri la novità.

Per non perdersi nessuna puntata de il Paradiso delle Signore basta sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 o rivedere gli episodi gratuitamente su Rai Play.