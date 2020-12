Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 47: Giuseppe convince Salvo

Scopriamo cosa accadrà nel prossimo atteso episodio della soap di Rai1, il Natale è alle porte ma non per tutti sarà sereno!

Tempo di grandi sconvolgimenti ne Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Giuseppe manderà in crisi Armando mentre Salvatore gli crederà. Anche Federico dovrà fare delle scelte ma forse non è ancora pronto.

Se vuoi scoprire nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di martedì 15 dicembre non perderti le anticipazioni che ora ti sveliamo!

Il Paradiso delle Signore, 47′ episodio: Giuseppe cerca di convincere la sua famiglia

Il ritorno del signor Amato ha sconvolto non solo Agnese ma anche gli altri componenti della famiglia. L’uomo inoltre si comporta come se non fosse mai accaduto nulla e ciò confonde tutti.

Giuseppe dovrà dare delle spiegazioni per la sua fuga in Germania ma Agnese ed il nipote Rocco non gli credono. Ad ammorbidirsi verso il padre sarà invece il figlio Salvatore che perderà un po’ dell’astio che aveva in precedenza.

Ad essere molto spaventato dalla situazione è il signor Ferraris: Armando infatti teme che ora che il marito è tornato, Agnese possa lasciarlo.

La donna gli spiegherà che vuole proseguire la relazione anche se dovranno viverla clandestinamente ma Armando sarà molto sconfortato.

Anticipazioni martedì 15 dicembre: Federico non sa cosa decidere

Anche per Federico che ha appena ripreso a parlare con la madre Silvia, sarà tempo di riflessioni.

Suo padre Luciano gli offrirà di passare il Natale con lui e la sua nuova famiglia ovvero Clelia e Carletto.

Il giovane Cattaneo non risponderà subito all’invito del padre ma deciderà di pensarci bene.

Cosa deciderà Federico?

Il Paradiso delle sorprese: Natale in arrivo, Vittorio felice

Al Paradiso delle Signore intanto gli affari ed i preparativi per il Natale procedono a passo svelto.

Per Vittorio sarà un momenti di grande soddisfazione per quanto riguarda i successi lavorativi. La situazione con Beatrice non si è ancora chiarita però: la donna lascerà il lavoro al Circolo?

Se non volete perdervi nessun colpo di scena de Il Paradiso delle Signore sintonizzatevi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55!