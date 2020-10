Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà nella puntata di lunedì 19 ottobre 2020? Silvia e il ragioniere giocano alla famiglia felice.

Il prossimo appuntamento con la serie Tv Il Paradiso delle Signore sarà lunedì 19 ottobre su Rai1, cosa accadrà in puntata?

Ecco cosa succederà ai protagonisti di Il Paradiso delle Signore: Luciano bloccato da un imprevisto, Marta per amore prenderà una decisione importante sul suo futuro e il matrimonio di Cosimo e Gabriella è alle porte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 ottobre

Nella prossima puntata in onda lunedì 19 ottobre, Luciano vorrebbe lasciare Silvia ma un ostacolo imprevisto lo forzerà a rivedere completamente i suoi piani.

Marta si trova ad un bivio della sua vita: non è sicura di voler accettare, o rifiutare, la proposta fattagli dall’agenzia pubblicitaria Sterling&Cooper. Se accettasse dovrebbe automaticamente lasciare l’Italia e stabilirsi negli States, a New York. Deve ponderare bene la scelta che farà poiché anche l’adozione della piccola Anna è stato bloccato.

Marta tra euforia e timore fa una scelta

Marta Guarnieri non sta più nella pelle per la proposta lavorativa della nota agenzia pubblicitaria ma è timorosa nel prendere una decisione: la sede è a New York, forse troppo distante da Milano.

Spronata da Vittorio a seguire il cuore e i suoi sogni lui la incoraggia a partire senza voltarsi indietro: un consiglio molto ‘avanti con i tempi’ visto la mentalità di allora.

Nonostante gli incoraggiamenti incitati da Vittorio, Marta non sembra pervenire ad una decisione e si fa prendere sempre più dall’ansia e dalla paura di abbandonare Milano rischiando di farsi scappare quest’occasione lavorativa più unica che rara.

Anche Adelaide cercherà di farle capire che dovrebbe accettare e non pensare al peggio ma non c’è nulla da fare. Marta non vuole partire e lasciare il suo amato Vittorio, rinuncerà alla carriera oltreoceano.

Si legge su Blastingnews.it che Conti è deciso a impedire che la moglie sprechi invano tutto il lavoro fatto senza metterne a frutto le possibilità potenziali.

Vittorio farà una scelta ricca di fantasia che desterà grande squilibrio.

Luciano ostacolato ancora una volta

Luciano è oramai deciso a interrompere la sua relazione con Silvia definitivamente, il suo futuro è con Clelia perché in cuor suo è sempre lei che ha amato. Nonostante tutta le sue intenzioni un ostacolo si metterà in mezzo impedendogli di portare a termine i suoi piani.

L’arrivo della zia Ernesta gli impedirà di uscire di casa. Nel frattempo Cosimo e Gabriella sono sempre più affiatati e alla loro festa di fidanzamento i genitori fanno loro il regalo più gradito: si riappacificano.

Nulla è più di ostacolo al loro matrimonio e al coronamento del loro grande amore.