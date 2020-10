Il Paradiso delle signore, anticipazioni: quattro nuovi attori nel cast

Scopriamo insieme chi sono i quattro nuovi interpreti che prenderanno parte all’amatissima fiction di Rai 1.

Conosciamo meglio i personaggi e gli interpreti che rinfrescheranno il cast de Il Paradiso delle signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Grace Ambrose nel cast

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5 vi saranno nuovi ingressi nel cast.

Il primo sarà quello dell’attrice Grace Ambrose, che interpreterà il personaggio di Stefania Colombo. Si tratta di una ragazza di 18 anni, che arriverà in città in compagnia di zia Ernesta.

La giovane è innamorata di Federico e si mostrerà molto particolare e con la testa fra le nuvole.

Stefania rimarrà molto affascinata dal Paradiso e occuperà il posto della Venere Angela Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: arrivano sul set anche Caterina Bertone e gli interpreti dei due figli

Saranno altri tre i nuovi attori che entreranno nel cast de Il Paradiso delle signore, nel corso di questa quinta stagione della soap opera di Rai 1.

La prima attrice sarà Caterina Bertone, che avrà il compito di interpretare il ruolo di Beatrice Conti, la vedova di Edoardo, fratello di Vittorio Conti.

La donna farà il suo ingresso nel cast per informare Vittorio della morte del fratello, con il quale l’uomo non parlava da anni, avvenuta a causa di un terribile incidente.

Assieme a lei, giungeranno i suoi due figli, la piccola Serena Conti, interpretata da Giulia Patrignani, e il 18enne diciottenne Pietro Conti, impersonato, invece, dall’attore Andrea Savorelli.

Si scopre così che Serena Conti non è la bambina che Vittorio e Marta avevano intenzione di adottare e che è ormai cresciuta. Il personaggio, interpretato dalla bimba nota per Doc – Nelle tue mani o Il legame, altri non è che la nipote di Vittorio Conti.

Per scoprire quali altre saranno le novità de Il Paradiso delle signore, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1.