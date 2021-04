Le prossime puntate della soap di Rai 1 con Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu saranno piene di colpi di scena: ecco cosa accadrà.

La soap Il Paradiso delle Signore 5 sta per giungere alla conclusione della 5 serie ma già è stata confermata la sesta serie. Gli ascolti hanno infatti premiato la produzione ed i bravissimi attori che ogni giorno ci fanno compagnia dalle 15.55 su Rai 1.

Scopriamo insieme cosa accadrà alla coppia Vittorio – Marta nelle puntate di maggio 2021, niente sarà scontato!

Il Paradiso delle Signore 5: Marta non capisce il silenzio di Vittorio

Se avete letto le nostre anticipazioni vi abbiamo annunciato ciò che sta per andare in onda in questa settimana. Il focus sarà ancora sulla coppia di sposi in crisi Marta e Vittorio e la situazione già precaria sembrerà precipitare ulteriormente.

Vittorio infatti sorprenderà Marta tra le braccia di Dante (Luca Bastianello) e ciò lo sconvolgerà. Il proprietario dell’atelier però non riuscirà a dire alla moglie di averli visti ma si allontanerà sconvolto.

Nelle puntate in onda nella prima settimana del mese di maggio Marta (Gloria Radulescu) dunque non riuscirà a spiegarsi perché il marito non le parli più. Conti infatti è furioso per quanto accaduto ed arriverà ad una decisione che spiazzerà i fan.

Anticipazioni di maggio: Conti prende una decisione, ma il destino si metterà in mezzo

Nelle prossime puntate dunque, che porteranno verso il finale di stagione, a fare un passo indietro sarà proprio Vittorio Conti ( Alessandro Tersigni).

L’uomo deciderà di lasciare la consorte pur se l’amore che prova per lei è ancora molto forte. Dopo averlo raccontato ad Armando ( Pietro Genuardi) confesserà à Beatrice di amare ancora Marta. I

Nonostante l’intervento di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) Vittorio sembra proprio deciso a chiudere con Marta ma il destino si metterà di mezzo.

Il magnate americano Sterling infatti chiederà un nuovo impegno lavorativo a Marta e Vittorio, riguardante un filmato da produrre sul Paradiso, ed i due sposi stando uno accanto all’altra sembreranno ritrovare la complicità di un tempo.

Per scoprire nel dettaglio cosa accadrà bisognerà attendere le puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in onda nel daily pomeridiano o rivederle su Rai Play alla sezione dedicata.