Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: l’incontro tra Marta e Beatrice

Stanno per ripartire le attese nuove puntate della soap di Rai 1 e negli episodi del nuovo anno potremo assistere a delle novità!

Le cose si mettono sempre meglio per Beatrice ed i figli a Milano ma cosa accadrà se e quando ritornerà Marta dal suo Vittorio? Questo ed altri momenti cruciali potrebbero lasciarci senza parole nelle prossime puntate.

Scopriamo insieme cosa avverrà in base agli indizi dati dalle anticipazioni!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Beatrice incontrerà Marta?

Gli appassionati della soap ambientata nella Milano anni ’60 possono esultare perché mancano pochi giorni alle nuovissime puntate del Daily 3.

La storyline che tutti sono ansiosi di veder proseguire è quella del destino di Beatrice nella soap. La cognata di Vittorio si sta ambientando sempre più a Milano: ricomincerà a studiare, diventerà amica di Clelia, e vedrà i suoi figli felici a casa di Vittorio.

Proprio questa crescente vicinanza tra i due preoccupa non solo gli spettatori ma anche la madre di Marta. La contessa Adelaide infatti è sempre più astiosa verso la cognata di Conti perché è convinta che voglia prendere il posto di sua figlia nella vita e nel cuore di Vittorio.

Effettivamente Beatrice pare avere ora che vive a casa Conti un atteggiamento più “rilassato” arrivando anche a rispondere alle telefonate di Marta al posto di Vittorio.

Ma quando la Radulescu tornerà a Milano cosa accadrà? Il dubbio riguarda un possibile incontro tra le due donne.

Secondo le anticipazioni questo avverrà sicuramente prima del previsto e potrebbero scoppiare scintille!

Marta infatti rientrerà a breve dall’America e cosa penserà del fatto che Beatrice ed i figli vivano a casa Conti e che vi sia una complicità così forte con suo marito?

Spoiler di gennaio: Salvo deluso da Agnese

Dal 4 gennaio rivedremo dunque le storie che ruotano attorno al grande magazzino anche quelle che ultimamente sono state messe in stand by.

Una ad esempio riguarda Salvatore e Gabriella, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

Da questa storyline si svilupperà poi una collaterale che vede Salvo profondamente deluso da sua madre.

Agnese infatti tempo prima aveva nascosto volontariamente la lettera del figlio per la sua ex fidanzata. Ora la cosa salterà fuori e Salvo non sarà pertanto nulla contento del comportamento della madre con cui però non potrà avere subito un confronto.

La signora Amato infatti si trova ancora a Partanna dove è andata a trascorrere le feste natalizie in compagnia del marito Giuseppe.

Il povero Salvo, che già ha subito un grosso trauma con il ritorno del padre ora è anche deluso dalla madre.

Come si chiarirà la vicenda tra gli Amato?

Inoltre si potrebbe scoprire finalmente cosa è accaduto ad Achille Ravasi dopo il terribile comportamento tenuto bei confronti della contessa Adelaide?

Se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà nei prossimi altresì episodi de Il Paradiso delle Signore continua a seguirci!