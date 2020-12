Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Giuseppe non ha mai tradito Agnese!

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai1, il vero motivo per cui Giuseppe era scappato, spoiler!

È l’attore che interpreta Giuseppe Amato a chiarire cosa si scoprirà sul matrimonio di Agnese. Nulla è come sembra e nelle prossime puntate tutto verrà chiarito!

Se vuoi scoprire qual è il vero motivo per cui Giuseppe aveva lasciato Agnese continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la fuga di Giuseppe viene spiegata

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo il ritorno di uno dei personaggi più controversi della soap, ovvero Giuseppe Amato interpretato da Nicola Rignanese.

Da quanto gli spettatori hanno potuto apprendere nel corso della soap l’uomo aveva abbandonato l’Italia per recarsi in Germania. Lì avrebbe infatti avuto una nuova relazione ed una nuova famiglia.

Le cose però pare non stiano affatto così ed il ritorno improvviso dell’uomo chiarirà tutto.

Nelle puntate dal 14 dicembre in poi come vi abbiamo annunciato, il signor Amato farà ritorno a Milano e si comporterà come se nulla fosse accaduto.

Agnese, il cui destino nella soap comprende molti alti e bassi, è convinta che l’uomo l’avesse abbandonata per un’altra donna e non si spiega tale comportamento. Inoltre in questo tempo la donna ha iniziato una storia d’amore coinvolgente e bellissima con il signor Ferraris.

‌Ora cosa accadrà? Giuseppe riuscirà a riprendersi la sua famiglia? A dare qualche spoiler è direttamente il protagonista della soap, in un’intervista a Tv Soap.

‌Spoiler di Nicola Rignanese: “Giuseppe non ha mai tradito Agnese! “

L’attore che interpreta il signor Amato spiega che l’uomo è tornato a Milano quando le accuse contro di lui sono cadute e che presto si capirà che non ha mai tradito Agnese!

“È stato un equivoco. Se avesse avuto un’altra relazione non si sarebbe presentato a casa sua, come poi vedrete. Tant’è che appena l’accusa decade, Giuseppe corre subito dai suoi. Non ha avuto nessuna relazione.”

Giuseppe tenterà di riportare i famigliari sulla retta via? Le anticipazioni!

Giuseppe inoltre come spiega Rignanese è un uomo di altri tempi con valori a cui tiene ed anche se cercherà di riportare i suoi parenti sulla retta via riconoscerà anche come sono cresciuti senza di lui.

“Si rende conto che le persone attorno a lui sono andate avanti… Tuttavia penserà anche che abbiano perso un po’ la bussola, motivo per cui tenterà far riacquistare loro i valori.. “

Ciò si tradurrà in alcuni scontri anche accesi con il figlio Salvatore ma Giuseppe riuscirà sempre a mantenere la calma.

Dalle anticipazioni si capisce che tutto quello che pensavamo di aver capito sulla fuga di Giuseppe in realtà non corrisponde alla verità!

Quando Agnese saprà che il marito non l’ha mai tradita ma era stato costretto a scappare per un motivo molto serio, cosa accadrà alla sua storia con Armando?

Lo scopriremo nei prossimi attesissimi episodi de Il Paradiso delle Signore, che lasceranno tutti senza fiato!