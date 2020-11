Il Paradiso delle signore anticipazioni: arriva Carlotta Proietti, la figlia di Gigi Proietti

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, dove Carlotta Proietti ricoprirà un ruolo di rilievo.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate della soap opera italiana di Rai 1, dove il pubblico avrà modo di conoscere la figlia di Gigi Proietti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Carlotta Proietti è la signora Ridolfi

Carlotta Proietti sbarcherà presto ne Il Paradiso delle signore nel ruolo della signora Ridolfi.

In una delle prossime puntate della soap opera di Rai 1, la donna verrà derubata mentre si trova all’interno del celebre magazzino che dà il nome alla fiction.

La signora Ridolfi correrà subito dal proprietario Vittorio Conti per metterlo al corrente del furto subito all’interno del suo negozio.

Il personaggio interpretato da Carlotta proietti verrà privato di un’ingente somma di denaro, che si scoprirà sia stato Pietro Conti a rubare.

Per il momento, Carlotta Proietti interpreterà il personaggio intricato in questa spiacevole di dinamica, ma chissà se diventerà un carattere fisso nella soap opera di Rai 1.

Chi è Carlotta Proietti

Carlotta Proietti ha 37 anni ed è la figlia del celebre mattatore, recentemente scomparso, Gigi Proietti. Figlia di Sagitta Alter, è anche sorella di Susanna, impegnata in ambito lavorativo come costumista e scenografa.

Carlotta è da sempre appassionata di recitazione, amore trasmessole dal padre. Lavora tra teatro, cinema e televisione e negli anni ha raccolto numerosi successi.

Tempo fa aveva affiancato il padre nel prodotto di Rai dal titolo “Una pallottola nel cuore”. Di lei è noto che sia anche una brava cantante.

Per quanto riguarda la vita privata, non è noto se la donna sia sposata e abbia dei figli. Carlotta è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 25mila followers.