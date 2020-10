Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamento de Il Paradiso delle signore, trasmessi su Rai 1.

Approfondiamo insieme le trame di una delle soap opera più amate dal pubblico di Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: nuovi arrivi al Paradiso

Il Paradiso delle signore torna su Rai 1 con nuovi appuntamenti che andranno in onda dal 2 al 6 novembre 2020.

Nelle puntate in questione, il pubblico avrà modo di assistere al confronto diretto tra personaggi come Gabriella, Roberta e Laura.

Nel frattempo, il personaggio di Stefania si ritroverà in prova al Paradiso e metterà il 100% del suo impegno per ottenere un posto al magazzino.

Intanto, Irene sentirà immediatamente feeling con Stefania e la aiuterà a conquistare Federico. Infine, il personaggio di Silvia si recherà da Umberto per avvisarlo di mantenersi distanza dal figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: alla ricerca del responsabile del furto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Gabriella si ritroverà a dover decidere se accettare o meno una proposta lavorativa.

Intanto, Agnese non vorrà perdonare il nipote a causa del voltafaccia fatto a Don Saverio per schierarsi con Armando. Rocco si farà male durante un esercitazione e non potrà partecipare alla gara.

Luciano, nel frattempo, noterà qualcosa di sospetto. Si renderà conto di un ammanco nella cassa del Paradiso. Luciano, Clelia e Vittorio saranno scossi dall’accaduto e decideranno di consultare tutti i membri dello staff.

Nel corso delle puntate, non si farà altro che parlare del furto avvenuto. Stefania, che è nuova al Paradiso, avrà motivo di esitare, in quanto teme di non essere assunta nel magazzino.

Alla fine, però, deciderà di confessare a Vittorio ciò che sa e che sospetta. Come si evolverà la situazione? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Rai 1!