Il Paradiso Delle Signore torna con una nuova puntata della soap opera, lunedì 13 aprile 2020, su Rai 1, nella quale vi saranno importantissime novità

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata speciale del 13 aprile 2020 de Il Paradiso Delle Signore, in onda nel giorno di Pasquetta.

La sofferenza di Umberto

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore 4”, in onda lunedì, 13 aprile 2020, su Rai 1, il pubblico avrà modo di vedere il personaggio di Agnese tornare a lavorare all’atelier, tentando di mettere da parte i dissidi con Gabriella.

Nel frattempo, Umberto soffrirà molto di solitudine per via della mancanza di Adelaide, che vorrebbe avere tutta per sé. Dal canto suo, la contessa non sembra essere così felice.

Intanto, fuoco e fiamme tra Riccardo e Ludovica, dopo la proposta di lui che manderà la donna su tutte le furie.

Marta in pericolo

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori potranno ricordare un evento storico, il primo sbarco sulla Luna. Vittorio dovrà escogitare un piano per festeggiare degnamente un evento così importante.

Nel frattempo, Marta proseguirà col fare di testa sua, assumendo le fiale che l’amica Camilla le aveva procurato senza che Vittorio lo sapesse. La Guarnieri, infatti, vorrebbe coronare il sogno di diventare madre, ma lo farebbe anche a costo di mettere in pericolo la sua salute.

Il colpo di scena

Il colpo di scena nella puntata di lunedì 13 aprile 2020 della soap opera “Il Paradiso delle Signore 4” sarà la scelta compiuta da Riccardo dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza di Ludovica.

Riccardo proporrà a Ludovica di riconoscere il bambino e di prendersi le sue responsabilità, ma senza sposarla. La donna non sarà minimamente d’accordo e risponderà all’uomo un secco “no”. A quel punto, il Guarnieri non avrà altra possibilità che raccontare tutto ad Angela.